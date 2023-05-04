Астрономы обнаружили две суперземли вне Солнечной системы

Астрономы обнаружили неподалеку от Солнечной системы две суперземли. Они вращаются вокруг красного карлика TOI-2095.

Об этом пишет Phys.org.

Ближайшая к звезде планета получила название TOI-2095 b. Она примерно на 25% больше Земли, вращается вокруг звезды за 17,66 дня, а ее равновесная температура составляет +73,85℃.

Вторая планета под названием TOI-2095 c имеет радиус примерно в 1,33 радиуса Земли и вращается вокруг звезды за 28,17 дней. Равновесная температура TOI-2095 c – примерно +23,85 ℃. По расчетам, эта планета в 7,4 раза тяжелее Земли. Ее возраст оценивают, по меньшей мере, в один миллиард лет.

Суперземля — класс планет, масса которых превышает земную, но меньше массы Нептуна.

Напомним, ученые обнаружили новую планету, которая получила название HD-207496b и находится на расстоянии 138 световых лет от нас. Подробное изучение экзопланеты показало, что она имеет либо атмосферу из газа, либо всю ее покрывает океан. Ученые считают, что на планете может происходить процесс трансформации, и она может полностью превратиться в водный мир, который станет водной суперземлей.

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