Ученые раскрыли еще один секрет жуткой мумии русалки

Японские ученые проводили тщательное исследование мумии русалки, чтобы понять, чем она является на самом деле.

Японские ученые закончили исследование мумии русалки, которой, как считалось, почти 300 лет. Этой мумии японцы поклонялись столетиям, надеясь, что она может их исцелить. Но выяснилось, что жуткий по внешнему виду давний артефакт не такой и старый, во-вторых, является искусственно созданным объектом.

Об этом пишет livescience.

В одном из японских храмов в префектуре Окаяма хранилась мумия русалки, длина которой составляет 30 см. Сначала ученые, обнаружившие эту мумию в прошлом году, решили, что она состоит из остатков обезьяны и пришитого к ним рыбьего хвоста.

Однако результаты исследования мумии показали, что этот страшный артефакт действительно искусственно созданным объектом. Ученые выяснили, что в основном мумия состоит из бумаги, ткани, ваты и других компонентов.

Следует отметить, что мумию хранили в специальном футляре, в котором также была записка. В ней было сказано, что эту русалку выловил в море местный рыбак между 1736 и 1741 годами. Как именно эта мумия попала в храм, неизвестно.

Также ученые выяснили, что на самом деле этой русалке не 300 лет, как считалось, а примерно 140 лет. Анализ показал, что эту мумию создал неизвестный автор в конце 80-х годов 19 века. Исследователи попытались провести анализ ДНК, но у этой русалки ДНК не обнаружили.

Ранее учёные обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии.

А в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

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