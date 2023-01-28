В Египте раскопали древнеримский город возрастом 1 800 лет

Археологи обнаружили полное поселение с домами и двумя башнями.
В египетском Луксоре нашли римский город в возрасте 1800 лет.
Об этом сообщает CNN.
Генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири сказал, что город существовал между II и III веками нашей эры, и описал его как "старейший и самый важный город, найденный на восточном берегу Луксора".
По его словам, археологи нашли полное поселение с домами и двумя башнями. Эти башни использовались как гнезда, где разводили почтовых голубей. Птиц использовали для отправки писем в другие части Римской империи.
Также в городе были обнаружены древние орудия труда, горшки, бронзовые и медные римские монеты.
Напомним, ученые обнаружили вблизи Каира детскую могилу, в которой находились останки 142 собак. Находка датируется периодом между 1 веком до н. э. и 1 веком н. э. В это время римляне установили контроль над Египтом.
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