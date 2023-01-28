Под Москвой произошел масштабный пожар на рынке (видео)

Под Москвой на складском помещении на рынке стройматериалов "Синдика", расположенном на 65 км Московской кольцевой автомобильной дороги, произошел пожар.

Об этом сообщают российские СМП.

Огонь охватил площадь более 2100 квадратных метров. Отмечается, что воспламенение якобы произошло на складе, где хранятся краски и лаки. Поэтому пожарным трудно было потушить огонь. Рядом расположены другие помещения.

К тушению пожара на рынке "Синдика" были привлечены 87 человек и 27 единиц техники. Возгорание ликвидировали несколько часов. "Информация о пострадавших не поступала, причины образования возгорания также неизвестны", — говорится в сообщении МЧС.

К слову, этот рынок уже горел в 2017 году. Тогда площадь очага возгорания составляла 55 тысяч квадратных метров.

Напомним, на севере Москвы на территории храма Иоанна Кронштадтского произошел пожар. Горело двухэтажное деревянное сооружение. Пострадал один человек.

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