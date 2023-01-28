В Одессе нашли мертвым младенца: развязка истории удивит

Новорожденного мальчика без признаков жизни обнаружили в заброшенном здании.
В Одессе задержала женщину, которая родила ребенка в заброшенной постройке и оставила там, потому что он якобы не проявляла признаков жизни.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
Мертвого мальчика обнаружили 25 января. Полицейские доставили тело ребенка на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти и начали искать мать.
Ребенка оставила 34-летняя уроженка Кировоградской области без постоянного места жительства. Через два дня ее разыскали в Одессе на улице Сегедской, куда она передислоцировалась после многодневного базирования в поселке Хлебодарское.
Женщина призналась, что 10 января родила сына в заброшенной постройке, где временно проживала со своим сожителем. По ее словам, малыш якобы не проявлял признаков жизни, поэтому она оставила его, не подумав о последствиях.
На учете в связи с беременностью она не состояла. У женщины уже есть трое старших детей, которые из-за отсутствия жилья с ней не проживают.
Напомним, в Днепропетровской области из-за отравления алкоголем скончалась 1-летняя девочка. Ее мать подозревают в халатности.
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