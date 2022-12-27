В Кривом Роге из-за отравления алкоголем умерла 1-летняя девочка

В Днепропетровской области из-за отравления алкоголем скончалась 1-летняя девочка. Ее мать подозревают в халатности.

Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области.

Трагедия произошла в Кривом Роге. 24-летнюю мать ребенка подозревают в халатности. По данным следствия, она не кормила ребенка и не предоставила ему лечение. Алкогольное отравление ускорило смерть ребенка.

Женщине инкриминируют злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло за собой его смерть (ст. 166 УК Украины). Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Также жительницу Кривого Рога хотят лишить родительских прав, поскольку она воспитывает еще одного ребенка.

Напомним, в Кривом Роге женщина во время попойки родила младенца. Роды у матери принял ее "друг по рюмке". После рождения мать отказалась от младенца.

Также в Ровенской области умерла 20-летняя роженица и ее сын. Родители усопшей обвиняют медиков в невыполнении своих обязанностей.

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