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У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка

Фото: pixabay.com

Матір дівчинки хочуть позбавити батьківських прав.

У Дніпропетровській області через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка. Її матір підозрюють у недбалості. 

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області. 

Трагедія сталась у Кривому Розі. 24-річну матір дитини підозрюють у недбалості. За даними слідства, вона не годувала дитину та не надала їй лікування. Алкогольне отруєння ж прискорило смерть дитини. 

Жінці інкримінують злісне невиконання обов'язків  догляду за дитиною, що спричинило її смерть (ст. 166 КК України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Також жительку Кривого Рогу хочуть позбавити батьківських прав, оскільки вона виховує ще одну дитину. 

Нагадаємо, у Кривому Розі жінка під час пиятики народила немовля. Пологи в матері прийняв її "друг по чарці". Після народження мати відмовилась від немовляти. 

Також на Рівненщині померла 20-річна породілля та її син. Батьки покійної звинувачують медиків у невиконанні своїх обов'язків. 

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Дата публікації
Перегляди
2067
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