У Кривому Розі через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка

У Дніпропетровській області через отруєння алкоголем померла 1-річна дівчинка. Її матір підозрюють у недбалості.

Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області.

Трагедія сталась у Кривому Розі. 24-річну матір дитини підозрюють у недбалості. За даними слідства, вона не годувала дитину та не надала їй лікування. Алкогольне отруєння ж прискорило смерть дитини.

Жінці інкримінують злісне невиконання обов'язків догляду за дитиною, що спричинило її смерть (ст. 166 КК України). Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Також жительку Кривого Рогу хочуть позбавити батьківських прав, оскільки вона виховує ще одну дитину.

Нагадаємо, у Кривому Розі жінка під час пиятики народила немовля. Пологи в матері прийняв її "друг по чарці". Після народження мати відмовилась від немовляти.

Також на Рівненщині померла 20-річна породілля та її син. Батьки покійної звинувачують медиків у невиконанні своїх обов'язків.

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