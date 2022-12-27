У Миколаївській області ексгумували тіла ще сімох мирних жителів

На звільненій від російських окупантів території Миколаївської області продовжуються стабілізаційні заходи, зокрема ексгумація тіл померлих. Так, у Снігурівському районі ексгумували тіла семи цивільних, які через окупацію були поховані з порушеннями.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.

Зокрема, в селі Центральне 82-річна жінка загинула внаслідок потрапляння російського снаряда у двір власного дому. Старенька перебувала на подвір’ї та отримала численні міно-вибухові травми. Через окупацію родина поховала її поміж дерев у садку, поряд з домоволодінням.

У селі Вавілове на городі приватного будинку виявили поховання ще однієї 64-річної місцевої жительки, яка померла через хворобу. Її поховала сім'я самостійно, теж на території домівки.

У селі Любомирівка на подвір’ї дружина поховала чоловіка, який загинув через обстріли російських загарбників. Ще трьох – місцеві віднесли на кладовище.

З подвір'я місцевої виправної колонії правоохоронці ексгумували тіло. Засуджений помер через хворобу.

"Правоохоронці провели ексгумацію померлих та направили їхні тіла на судово-медичну експертизу. Після встановлення остаточної причини смерті тіла повернули родичам для перепоховання за усіма звичаями", - додають в НПУ.

Звільнення Снігурівки

Силами 312-го окремого розвідувального батальйону Снігурівку у Миколаївській області було звільнено від росіян 10 листопада.

Місцева влада повідомила, що в середу, 9 листопада, багато колон російської техніки разом з окупантами залишали Херсон та Снігурівку.

Читайте також: