Учора окупанти чимдуж втікали з Херсона та Снігурівки - МВА

Від учора з жителями Херсона немає зв'язку, серед населення панує паніка.

Місцева влада повідомила, що в середу, 9 листопада, багато колон російської техніки разом з окупантами залишали Херсон та Снігурівку, що на Миколаївщині.

Про це на брифінгу повідомила начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова.

За її словами, російська війська з Херсона рухалися в напрямку Антонівського мосту. Яка ситуація в місті 10 листопада, посадовиця не знає, від учора з жителями Херсона немає зв'язку, серед населення панує паніка.

Також Лугова додала, що на значній території міста немає також електропостачання та тепла. Така сама ситуація - у низці приміських населених пунктів. Не працює також котельня в районі Острів.

"Звернулися на суднобудівний завод, щоб зробити цю підпитку водою з Дніпра, але орки не дозволили нашому спеціалісту здійснити цю процедуру. Тому ситуація загрозлива і в місті, в районі Острова, немає зв’язку і світла. Аналогічна ситуація в центрі міста", - розповіла Лугова.

Контрнаступ Сил оборони на Херсонщині

За словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, від початку жовтня до моменту станом на ранок 10 листопада українські війська звільнили 41 населений пункт на Херсонщині, а просунулися в глибину оборони ворога до 36,5 км, звільнено до 1381 кв км територій.

Протягом 10 листопада було звільнено ще низку населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей. Проте офіційно про це мають повідомити в Генштабі ЗСУ.

Військові ЗСУ припускають, що керівництво Росії може перекинути свої війська, що виходять зараз із Херсонщини, в район Донбасу. Втім, вважають, що в українських захисників є можливість запобігти таким планам ворога.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спрогнозував, скільки часу займе повне витіснення росіян із Херсона.

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