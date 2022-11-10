Очільник Херсонської ОВА про деокуповані території: "Це страшенний біль"

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що на деокупованих територіях області величезний рівень руйнацій, а також спостерігається гуманітарна катастрофа.

Про це він розповів проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

"Те, що стосується окупованих територій, там, де пройшла деокупація, там біда. Стояли дві армії, які билися одна з одною. І ми розуміємо, що рівень руйнувань величезний. Якщо ми говоримо про глибоку окуповану територію, то там руйнувань набагато менше, але там суцільна гуманітарна катастрофа. Ну, дивіться, орки (російські військові – ред.), і це не секрет, всі знають цю інформацію, вони просто з правобережжя на сьогодні вивезли всю техніку", – розповів він.

Янушевич заявив, що Херсон залишається взагалі без можливості нормально існувати.

"В самому Херсоні – близько 30 високих будівель, для яких потрібні спеціально-рятувальні автомобілі, обладнані спеціальними драбинами задля того, щоб гасити пожежі. Вся техніка вивезена. Якщо там, не дай Боже, буде сьогодні пожежа, її немає чим гасити. Вони вивезли швидкі допомоги, вони вивезли всю комунальну техніку. Місто залишається взагалі без можливості нормально існувати. Це ми говоримо про одне місто. І така ситуація скрізь. Вони понівечили всі човни, яхти. Все, що стосувалося приватних човнів, вони попрострелювали і двигуни, і самі човни. Вони зараз лежать просто у воді", – говорить очільник ОВА.

За словами Янушевича, росіяни продовжують проводити приховану депортацію.

"Вони всім людям пропонують евакуюватися. Ми ж з вами розуміємо, що це просто прихована депортація. І людям не можна йти на це. Не можна виїжджати, оскільки велике питання, як їм потім повертатися. Вони вивозять дітей з дитячого будинку в Херсоні, з Олешківського дитячого будинку. Вони просто займаються кіднепінгом. Вони крадуть наших дітей. Тому питання, з одного боку, гуманітарної катастрофи – катастрофічні ціни, нестача харчів, нестача медикаментів, неможливість їх туди передати, завести. А з іншого боку, це постійний страх, в якому живуть люди, не розуміючи, що їм робити", – сказав він.

Також він повідомив, що в багатьох місцях Херсонщини окупанти демонтують вежі мобільних операторів, тому жителі залишаються без звʼязку.

"Вивозять вежі на Донеччину, щоб там запроваджувати свої послуги, своїх мобільних операторів. Люди залишаються без зв’язку, вони просто не можуть зв’язатися зі своїми рідними. Вони не знають, що їм робити, їх позбавляють можливості отримувати інформацію з українських ЗМІ, люди не мають такої можливості. І вони можуть бути в стані відчаю", – говорить він.

Янушевич розповів про свої емоції від побаченого після окупації.

"З одного боку, люди щасливі, що українські Збройні сили визволили. З іншого боку, це страшенний біль, бо не можна дивитись спокійно на понівечені будівлі, і коли ти бачиш це село, згадуєш, як воно виглядало раніше. Ми заїжджаємо в Осокорівку і бачимо гарні ковані ліхтарні стовпи, а скрізь понівечені будівлі, від яких нічого не залишилося. Потьомкине, від якого нічого не залишилося, Князівка, яка більшою частиною зруйнована. Люди втратили все, що вони мали. І робота, яка на нас чекає щодо відновлення, щодо допомоги цим людям. Нам вдень і вночі доведеться працювати, дуже-дуже довго, щоб повернути людей до їхнього звичайного життя", – заявив голова ОВА.

Він розповів, як люди тікали з окупованих територій на велосипедах.

"Є людина, яка вивозила тисячі людей через Інгулець, через річку, рятувала їхні життя. Ми знаємо, що люди, які бігли з Херсонщини, – це нещасні люди, вони – в чому були, в тому й бігли. В лісопосадці біля Інгульця знайдені тисячі велосипедів, які зібрані і зараз розміщені на одному з комунальних підприємств Кривого Рогу. Керівник військової адміністрації мені сказав: "Коли херсонці будуть повертатися, ми віддамо їм їхні велосипеди", – розповідає Янушевич.

Він нагадав, що "зелених коридорів" окупанти не давали і не дають, херсонці рятувалися, як могли.

"Люди бігли і везли на тачках інших людей, які не могли пересуватися. Прив’язували два велосипеди, якусь драбину між ними зв’язували, щоб також покласти неходячих людей і вивезти. Це реально страшні речі", – підкреслив голова ОВА.

Янушевич зазначає, що охочих виїжджати з розбитих селищ небагато, більшість хочуть зимувати вдома.

"Візьмемо Високопілля, в якому зараз перебуваємо. Я сюди приїхав 6 вересня. Відбуваються вибухи щодня сотнями біля їхніх домівок і руйнують їхнє життя. Я їм кажу: "Люди, давайте я вам допоможу, кому треба, ми організуємо евакуацію і ми вивеземо вас у безпечні регіони України". Вони на нас дивляться і кажуть: "Та ви що, ми тут орків пережили, ми звідси вже точно нікуди не поїдемо", – розповідає він.

Деокупація Херсонщини

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Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що на Херсонщині триває військова операція, умови і напрямки якої ЗСУ відмовляються розголошувати.

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