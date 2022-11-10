Як зробити "тернопільський" вічний ліхтарик без паяння: популярний лайфгак

Ми вже розповідали, як змайструвати "вічний" ліхтарик за 5 хвилин. Такий ліхтарик, які ще називають «тернопільським» на честь міста, де проживає його винахідник, світять дуже довго і можуть слугувати аварійним освітленням під час відключення електроенергії в українських містах.

Проте, не всі володіють паяльником, і не у всіх удома є цей пристрій. Тому останнім часом набули популярності ще один метод виготовлення таких ліхтариків, але вже без будь-якого паяння. Кмітливі господарі та господині можуть змайструвати пристрій лише зі світлодіода, сірникової коробки та двох пальчикових батарейок.

Все, що потрібно, щоб зробити "вічний" ліхтарик, це:

світлодіод,

коробка з-під сірників,

2 батарейки ААЄ

монета в 5 копійок чи 10 копійок

Як виготовити ліхтарик

Вставте батарейки у сірникову коробку, враховуючи їх полярність, тобто так, щоб «плюс» однієї батарейки був поруч із «мінусом» другої.

Виготовлення ліхтарика

Закрийте коробку. Далі загніть «ніжки» світлодіода так, щоб вони були схожі на підкови та вставте діод вертикально між зовнішньою та внутрішньою частиною коробка. При цьому ці «ніжки» мають дотикатися до полюсів батарейок.

Виготовлення ліхтарика

З іншого боку пустої коробки, у проріз між зовнішньою та внутрішньою частиною коробка для сірників встроміть монету – так ви замкнете контакти на батарейках та побачите, що світлодіод засвітився. Витягаючи та вставляючи монету ви будете вимикати та вмикати світлодіод відповідно.

Виготовлення ліхтарика

Таким чином можна наробити ліхтариків та розпихати їх по темним куткам та проходам у вашій квартирі. Тоді під час вимкнень електроенергії ви завжди матимете резервне світло, що дозволить вам спокійно ходити в темноті.

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