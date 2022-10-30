Аварійне освітлення без генератора — як зробити" вічний" ліхтарик за 5 хвилин

Як зробити аварійне освітлення без генератора, акумулятора та сонячних батарей своїми руками розповідаємо в матеріалі ТСН.ua
Спосіб створення простого та "вічного"ліхтарика придумав та описав на своєму Youtube-каналі користувач Саша Тернопільський.
За кілька днів відео тернополянина як створити "вічну" альтернативну свічку набрало мільйони переглядів на TikTok та YouTube.
Що потрібно для ліхтарика аварійного освітлення:
- світлодіод на 3 В,
- 2 штуки батарейок АА або ААА,
- скотч,
- мідний дріт,
- паяльник з припоєм.
Як зробити ліхтарик по-тернопільски
Пару батарейок скласти так, щоби у них не збігались "плюси" і "мінуси". Щоб трималися, обмотати скотчем, спаяти один край мідним дротом, а до іншого припаяти діод з урахуванням його полюсів. Діод одразу почне світитись.
За словами винахідника, такий ліхтарик може працювати на хороших батарейках понад рік, добре витримує підвищену вологість та низькі температури.
Відео, як зробити ліхтарик:
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