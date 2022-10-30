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Аварійне освітлення без генератора — як зробити" вічний" ліхтарик за 5 хвилин

Дата публікації
Перегляди
1605
Час на прочитання
1 хв
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Аварійне освітлення без генератора — як зробити" вічний" ліхтарик за 5 хвилин

Як зробити ліхтарик

Як зробити аварійне освітлення без генератора, акумулятора та сонячних батарей своїми руками розповідаємо в матеріалі ТСН.ua

Спосіб створення простого та "вічного"ліхтарика придумав та  описав на своєму Youtube-каналі користувач Саша Тернопільський. 

За кілька днів відео тернополянина як створити "вічну" альтернативну свічку набрало мільйони переглядів на TikTok та YouTube.

Що потрібно для ліхтарика аварійного освітлення:

  • світлодіод на 3 В,
  • 2 штуки батарейок АА або ААА,
  • скотч,
  • мідний дріт,
  • паяльник з припоєм.

Як зробити ліхтарик по-тернопільски

Пару батарейок  скласти так, щоби у них не збігались "плюси" і "мінуси". Щоб трималися, обмотати скотчем, спаяти один край мідним дротом, а до іншого припаяти діод з урахуванням його полюсів. Діод одразу почне світитись.

За словами винахідника, такий ліхтарик може працювати на хороших батарейках понад рік, добре витримує підвищену вологість та низькі температури.

Відео, як зробити ліхтарик:

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Автор
Ганна Носова
Дата публікації
Перегляди
1605
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