Чи можуть висипання бути реакцією на щеплення від вітряної оспи

Відповідаємо на питання та закликаємо захищати себе і дітей від цього вірусного захворювання.

Вітряна віспа (вітрянка) - гостре вірусне захворювання, що вражає переважно дітей. Це одна з найпоширеніших інфекцій у світі. За рівнем захворюваності вона поступається лише грипу та іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям.

Про це нагадують фахівці МОЗ.

Захиститися від вірусу допомагає вакцинація.

Одним із найпоширеніших запитань про вакцинацію від вітрянки є питання висипу після щеплення.

Реакція на щеплення від вітряної оспи

Висипання на тілі можуть з'явитися після процедури вакцинації від вітрянки.

Висип - це одна з поширеніших реакцій, що нагадує висип від вітрянки.

Інші можливі симптоми

Після щеплення від вітрянки на місці уколу може утворитися набряк. Ще одним поширюваним симптомом після щеплення від вітрянки також буває підвищення температури до 37,5-38 градусів.

Якщо така реакція тримається 2-3 дні, зверніться до лікаря.

Раніше лікарі повідомляли, що дорослим, які пропустили щеплення від кору в дитинстві, варто мати щонайменше одну дозу вакцини проти кору та краснухи для того, щоб не заразитися.

Також голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус повідомив, що у 2022-му в світі споглядатимуть зростання кількості випадків холери.

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