На Харківщині окупанти вбили жінку, яка бігла додому: деталі трагедії

У Харківській області під обстріл російських окупантів потрапила 39-річна цивільна мешканка, яка у момент атаки була на вулиці.

Про це повідомила поліція Харківщини.

За даними правоохоронців, жителька села Вовчанські Хутори у Вовчанському районі увечері 29 жовтня бігла додому від гостей, коли почався артилерійський обстріл російських окупантів. Від отриманих поранень 39-річна жінка загинула.

Вбивство жінки розслідують за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За даними голови ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби війська РФ обстрілювали також Куп'янськ, а також села та селища Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області. У результаті обстрілів, до медзакладу Куп'янського району з пораненням була госпіталізована 58-річна місцева мешканка.

У Куп'янську окупанти також пошкодили цивільний промисловий об'єкт, де сталася масштабна пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок скоєного Росією 25 вересня теракту, коли вони розстріляли цивільну автоколону під Куп’янськом, загинули 24 людини, серед яких вагітна та 13 дітей.

Раніше уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів нові подробиці про ексгумацію тіл цивільних і військових біля Ізюма Харківської області.

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