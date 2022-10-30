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Кулеба прокоментував ймовірність переговорів з Росією

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Кулеба прокоментував ймовірність переговорів з Росією

Фото: Associated Press

Росіяни імітують готовність до переговорів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ймовірність переговорів з Росією. Він зазначив, що розмови про перемовини - це звична тактика агресора. 

Про це очільник МЗС написав у Тwitter

"Модель поведінки росіян така передбачувана: якщо вони вчинили злочин увечері, очікуйте, що вони запропонують "переговори" вранці. Вчора вони поставили під загрозу голоду мільйони людей, сьогодні вони імітують готовність до переговорів. Це нікого не повинно вводити в оману", - наголосив Кулеба. 

Переговори Росії та України 

Українська влада від перших днів повномасштабного вторгнення на територію України намагалась поговорити з окупантами. Спочатку росіяни вимагали, що представники України прибули до Білорусі, з території якої почався наступ на Київ. Згодом перемовини відбули у Стамбулі. Представники України наголошують, що Росія не здатна до перемовин та висуває тільки ультиматуми. 

Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією про війну і запевнив, що на сьогодні про втрату нових територій України не йдеться.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2995
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