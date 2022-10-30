Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував ймовірність переговорів з Росією. Він зазначив, що розмови про перемовини - це звична тактика агресора.

Про це очільник МЗС написав у Тwitter

"Модель поведінки росіян така передбачувана: якщо вони вчинили злочин увечері, очікуйте, що вони запропонують "переговори" вранці. Вчора вони поставили під загрозу голоду мільйони людей, сьогодні вони імітують готовність до переговорів. Це нікого не повинно вводити в оману", - наголосив Кулеба.

The pattern of Russian behavior is so predictable: if they commit a crime in the evening, expect them to propose ‘talks’ in the morning. Yesterday they put millions of people at the risk of hunger, today they imitate readiness for negotiations. No one should get fooled by this. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 30, 2022

Переговори Росії та України

Українська влада від перших днів повномасштабного вторгнення на територію України намагалась поговорити з окупантами. Спочатку росіяни вимагали, що представники України прибули до Білорусі, з території якої почався наступ на Київ. Згодом перемовини відбули у Стамбулі. Представники України наголошують, що Росія не здатна до перемовин та висуває тільки ультиматуми.

Нещодавно міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова обговорювати із Заходом реалістичні пропозиції щодо України.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією про війну і запевнив, що на сьогодні про втрату нових територій України не йдеться.

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