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Кулеба прокомментировал возможность переговоров с Россией

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Кулеба прокомментировал возможность переговоров с Россией

Фото: Associated Press

Россияне имитируют готовность к переговорам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность переговоров с Россией. Он отметил, что разговоры о переговорах – это привычная тактика агрессора.

Об этом глава МИД написал в Twitter.

"Модель поведения россиян так предсказуема: если они совершили преступление вечером, ожидайте, что они предложат "переговоры" утром. Вчера они поставили под угрозу голода миллионы людей, сегодня они имитируют готовность к переговорам. Это никого не должно обманывать", — подчеркнул Кулеба.

Переговоры России и Украины

Украинские власти с первых дней полномасштабного вторжения на территорию Украины пытались поговорить с оккупантами. Сначала россияне требовали, чтобы представители Украины прибыли в Беларусь, с территории которой началось наступление на Киев. Впоследствии переговоры прошли в Стамбуле. Представители Украины отмечают, что Россия не способна к переговорам и выдвигает только ультиматумы.

Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с Западом реалистические предложения по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией о войне и заверил, что на сегодняшний день о потере новых территорий Украины речь не идет.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2679
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