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Польща готова допомогти Україні з експортом зерна

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Польща готова допомогти Україні з експортом зерна

Фото: Associated Press

Польща та ЄС готові допомогти Україні після припинення Росією дії "зернового коридору".

Польща спільно з Європейським Союзом готова допомогти Україні з експортом після того, як Росія оголосила про призупинення участі в "зерновій угоді".      

Про це йдеться у дописі міністерства закордонних справ Польщі уT witter.

"Рішення Росії зупинити Чорноморську зернову ініціативу є ще одним доказом того, що Москва не бажає дотримуватися жодних міжнародних домовленостей. Польща разом зі своїми партнерами з ЄС готова і надалі працювати над тим, щоб допомогти Україні та тим, хто потребує транспортування необхідних товарів", – йдеться у повідомленні.

Росія зупинила дію "зернової угоди"

У суботу, 29 жовтня, Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.

В ООН заявили, що ведуть переговори із російськими офіційними особами з приводу "зернового коридору".

Міністр сільського господарства РФ Дмитро Патрушев заявив, що Росія готова замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

Президент США Джо Байден також засудив рішення РФ призупинити свою участь у "зерновій угоді".

У неділю, 30 жовтня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з порту України не змогло вийти судно з пшеницею, призначеною для жителів Ефіопії, через блокування "зернового коридору" Росією.

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