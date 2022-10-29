В ООН відреагували на вихід Росії із "зернової угоди"

Заступник речника Генсека ООН Фархан Хак заявив, що організація веде переговори із російськими офіційними особами після заяви Росії про вихід з "зернової угоди".

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

За його словами, дії РФ можуть поставити під загрозу доступ до їжі для мільйонів людей.

"Життєво важливо, щоб усі сторони утримувалися від будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу Чорноморську зернову ініціативу", — додав він.

"Зернова угода"

У середу, 29 жовтня, Міноборони Росії заявило, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі, внаслідок яких було пошкоджено кораблі Чорноморського флоту РФ.

У пресслужбі Зеленського заявили, що очікують реакцію Туреччини та ООН на відповідні російські заяви, адже Україна з Росією не підписувала жодних прямих угод.

У липні "зернову угоду підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, міністр оборони Туреччини Хулусі Акар та генсек ООН Антоніу Гутерреш. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Таку ж угоду з Туреччиною та ООН підписала і Росія. Від турецької сторони документ підписав міністр оборони Хулусі Акар, від РФ — міністр оборони Сергій Шойгу.