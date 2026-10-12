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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Політика
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Зернова криза: Зеленський заявив про ризик голоду

Блокування Росією морського експорту зерна з України може призвести до аграрної кризи та нестачі продовольства в низці країн, каже Зеленський.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що нині світ обговорює кризу пального, тоді як усього за 2–3 місяці може виникнути криза з зерном, яка може спровокувати голод у низці країн.

Про це він заявив під час виступу на Варшавському безпекововому форумі.

За словами президента, блокування Росією морського експорту України може призвести до аграрної кризи та нестачі продовольства в низці країн Африки, Азії та Близького Сходу.

«Усі говорять про дизель, але ніхто не говорить про зерно — за 2–3 місяці буде криза. Це ще один виклик. Це голод. І він може бути в багатьох країнах», — сказав він.

Також Зеленський прокоментував співпрацю Росії та США щодо дизельного пального.

«Чому Америка не укладає з Україною угоду щодо дизеля? Ми впливаємо на те, чи рухаються ці судна. Ми визначаємо, чи працюють російські НПЗ», — зазначив він.

Президент уточнив, що обсяги, які Вашингтону пропонує Москва, не можуть суттєво вплинути на ринок.

Зернова криза — що відомо

Удари України та Росії по сільськогосподарському експорту можуть призвести до світової кризи з постачанням зерна. Найбільший ризик пов’язаний із пшеницею, значна частина якої перевозиться через Чорне море.

Росія також посилила ракетні удари по українських портах Чорного моря.

РФ та Україна разом контролюють 27% світового експорту пшениці. Основна частина цих постачань проходить через Чорне море, і обидві країни є ключовими постачальниками зерна для багатьох держав Близького Сходу та Північної Африки.

Ситуацію ускладнюють високі ціни на пальне й добрива. Ціни на пшеницю уже вищі на понад 25%, ніж 2025-го. ООН прогнозує, що через кліматичні фактори близько 50 млн людей можуть зіткнутися з гострою продовольчою небезпекою до кінця цього року.

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