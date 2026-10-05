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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
185
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РФ атакувала турецьке судно з українським зерном: є загиблий

Унаслідок російської атаки загинув капітан судна, є поранений та зниклий безвісти.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Російські дрони атакували турецьке цивільне судно в нейтральних водах: загинув капітан

Російські дрони атакували турецьке цивільне судно в нейтральних водах: загинув капітан

Російські війська двома дронами завдали удару по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, на борту були громадяни Азербайджану та Індії.

«Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений», — повідомив глава держави.

Зеленський нагадав, що неодноразово Україна пропонувала кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Крім того, були пропозиції від третіх країн.

«Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі.

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