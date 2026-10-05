РФ атакувала турецьке судно з українським зерном: є загиблий

Російські дрони атакували турецьке цивільне судно в нейтральних водах: загинув капітан

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Російські війська двома дронами завдали удару по цивільному судну в нейтральних водах, яке перевозило кукурудзу і належало Туреччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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За його словами, на борту були громадяни Азербайджану та Індії.

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«Станом на зараз, на жаль, відомо, що загинув капітан судна. Доля ще однієї людини з’ясовується. Одинадцятьох членів екіпажу вдалося врятувати, один із них поранений», — повідомив глава держави.

Зеленський нагадав, що неодноразово Україна пропонувала кроки для деескалації та гарантування безпеки в Чорному морі. Крім того, були пропозиції від третіх країн.

«Але Росія послідовно обирає терор і затоплення цивільних суден замість нормального мореплавства. Потрібен тиск, щоб відновити глобальну продовольчу безпеку. І кожен, хто в цьому дійсно зацікавлений, має допомагати», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Туреччина передала Україні та Росії пропозиції щодо деескалації ситуації в Чорному морі.

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