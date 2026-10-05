РФ атаковала турецкое судно с украинским зерном: есть погибший

Российские дроны атаковали турецкое гражданское судно в нейтральных водах: погиб капитан

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Российские войска двумя дронами нанесли удар по гражданскому судну в нейтральных водах, которое перевозило кукурузу и принадлежало Турции.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, на борту находились граждане Азербайджана и Индии.

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«По состоянию на данный момент, к сожалению, известно, что погиб капитан судна. Судьба еще одного человека выясняется. Одиннадцать членов экипажа удалось спасти, один из них ранен», — сообщил глава государства.

Зеленский напомнил, что неоднократно Украина предлагала шаги по деэскалации и обеспечению безопасности в Черном море. Кроме того, были предложения от третьих стран.

«Но Россия последовательно выбирает террор и затопление гражданских судов вместо нормального мореходства. Требуется давление, чтобы восстановить глобальную продовольственную безопасность. И каждый, кто в этом действительно заинтересован, должен помогать», — подытожил Зеленский.

Напомним, Турция передала Украине и России предложения по деэскалации ситуации в Черном море.

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