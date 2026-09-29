НАТО усиливает контроль морей: за российским флотом будет следить новейшее судно с ИИ и роботами

НАТО усиливает морской контроль через действия РФ

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Великобритания планирует построить новое исследовательское судно стоимостью не менее 115 миллионов фунтов стерлингов для мониторинга морей вокруг страны. 85-метровый корабль должен заменить исследовательское судно RV Cefas Endeavour, которое работает с 2003 года и должно выйти из эксплуатации в начале 2030-х.

Об этом пишет Express.

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Новое судно станет частью национальной системы наблюдения за морями Великобритании. Оно сможет проводить исследования морского дна, следить за состоянием воды, оценивать рыбные запасы, контролировать загрязнения и оперативно реагировать на инциденты.

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При этом британское правительство не называет корабль военным и не заявляет, что его строят специально для противодействия России. Основное предназначение судна — научные исследования и сбор данных, необходимых для защиты продовольственной, энергетической и климатической безопасности страны.

Что сможет новое британское судно

Ожидается, что судно сможет взять на борт более 40 человек и станет своеобразной плавучей лабораторией для работы в британских водах. В ходе исследований будут использовать автоматизированные системы, робототехнику и искусственный интеллект.

Проект будет реализовывать британский Центр по окружающей среде, рыболовству и аквакультуре (Cefas). Его руководитель Тим Грин назвал будущее судно инвестицией, рассчитанной на целое поколение, поскольку оно должно десятилетиями выполнять исследовательские и мониторинговые задачи.

В то же время решение о строительстве корабля появилось в более широком контексте усиления внимания Европы к безопасности морских пространств. Британия в последние годы все активнее следит за российскими военными кораблями, подлодками и судами так называемого теневого флота.

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Россия усиливает присутствие в Арктике

В свою очередь, Арктика становится отдельным направлением, где Европа стремится усилить наблюдение и свое физическое присутствие. По информации The Conversation, после начала полномасштабного вторжения России в Украину сотрудничество Москвы с семью другими арктическими государствами в формате Арктического совета фактически было приостановлено, в то время как РФ активизировала военную, экономическую и стратегическую деятельность в регионе.

Речь идет не только о военных силах. Россия развернула в Арктике подводную систему наблюдения, состоящую из сети кабелей, датчиков и гидролокаторов, а ее Северный флот, отвечающий за ядерное сдерживание, базируется на Кольском полуострове вблизи границы с Норвегией.

Отдельным вызовом является так называемый теневой флот РФ. Санкционные танкеры используют арктические маршруты для транспортировки российской нефти, а некоторые из них западные источники подозревают в разведывательной и диверсионной деятельности в европейских водах.

Европа хочет лучше видеть, что происходит в морях

Одной из главных задач для европейских стран становится развитие систем наблюдения за арктическими водами. Причина — сложные условия для работы спутниковой связи на больших широтах, а также GPS-глушение и так называемый спуфинг, когда навигационным системам передают ложные координаты.

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Для этого НАТО инвестирует в системы космического наблюдения, а европейские страны рассматривают использование дополнительных сенсорных сетей и беспилотных систем. Параллельно обсуждается увеличение физического присутствия в регионе.

В частности, Финляндия предложила создать европейский флот ледоколов, необходимых для работы в части арктических вод. Кроме того, значение региона выходит далеко за пределы безопасности: из-за таяния льда могут активнее использоваться новые морские маршруты между Европой и Азией, а Арктика содержит значительные запасы полезных ископаемых.

На этом фоне новое британское судно должно выполнять, прежде всего, научную функцию, однако его возможности по мониторингу морской среды вписываются в более широкий процесс усиления контроля европейских стран за морскими пространствами.

Российские корабли возле Британии — последние новости

Активность России в европейских морях уже привлекала внимание Лондона. Британские военные за год отследили десятки российских кораблей и подводных лодок, а также сопровождали суда теневого флота РФ. В то же время Королевский военно-морской флот регулярно выходил для наблюдения за российскими кораблями и санкционными танкерами.

Отдельно фиксировалась активность РФ у британского побережья: российский военный корабль проводил артиллерийские учения примерно в 40 морских милях от южного побережья Великобритании. Российский корабль открыл огонь у берегов Великобритании в международных водах, а за его действиями следили британские и французские военные.

Ужесточение морского контроля касается не только военных кораблей. Европейские страны также присматриваются к российскому теневому флоту, использующему альтернативные маршруты для перевозки нефти. Из-за усиления контроля со стороны Британии и Франции танкеры начали массово избегать Ла-Манша, выбирая более длинный маршрут через северную Атлантику.

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