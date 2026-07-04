Теневой флот РФ стал избегать Ла-Манша: что известно о новом пути

Теневый флот РФ / © Associated Press

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Британия и Франция усилили перехват судов «теневого флота» РФ, поэтому корабли-призраки массово избегают пролива Ла-Манш, который является одним из ключевых для прохода подсанкционных танкеров.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным отслеживания судов, пять танкеров, на которые распространяются зашедшие в Приморск санкции крупнейшего российского нефтеналивного порта, в пятницу следовали вокруг Великобритании через северную Атлантику, а не через гораздо более короткий маршрут Ла-Манша. Теперь корабли будут двигаться более суток.

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Еще два судна, расположенные у португальского побережья, также выбрали более длинный маршрут, а не привычный и короткий — Ла-Манш.

По информации издания, в 2026 году французские, британские и шведские военные перехватили 13 танкеров. Крайние случаи, когда были перехвачены суда: 14 июня Великобритания захватила «Смиртос», а 23 июня французы перехватили у берегов Сицилии «Деливер», еще одно судно, ранее плававшее под флагом Камеруна.

Одним из факторов, способствовавших двум недавним захватам судов Францией и Великобританией, стало решение Камеруна исключить 39 судов, на которые распространяются санкции, из своего реестра флагов. Это позволило европейским флотам перехватывать суда на основании того, что они плавают без флага.

«Российские корабли делают все возможное, чтобы избежать их территориальных вод», — сказал один из представителей службы безопасности ЕС.

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Как свидетельствуют данные платформы морской разведки Windward, нынешний теневой флот использует около 21 реестра флагов, в который входят еще сотни танкеров, перевозящих иранскую и венесуэльскую нефть. По этим данным, количество сменивших флаг судов в прошлом году возросло более чем вдвое.

«Теневой флот» РФ — что известно

«Теневой флот» РФ составляет более 700 нефтяных танкеров. Таким образом, страна-агрессорка пытается обойти международные санкции, наложенные на экспорт нефти, являющейся важной составляющей российской экономики.

Пока Россия пытается обойти санкции, страну охватил топливный кризис на фоне систематических ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам и другим промышленным объектам. Поэтому РФ рассматривает вариант, как закупать бензин и дизель из Азии.

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