Вареники на пару с вишней на простой сковородке: рецепт от прабабушки (видео)

Вареники / © Credits

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Вареники с вишнями, приготовленные на марле над паром, — давний кулинарный секрет хозяйок Тернопольщины. Необычный способ приготовления делает тесто особенно нежным, рыхлым и сочным, а сам рецепт передается в семьях уже много поколений.

Об этом рассказали украинки в Tik-Tok.

Главная особенность этого блюда — вареники не жарят и не запекают. Их готовят на пару, используя обычную марлю, которую натягивают над кастрюлей с кипящей водой.

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Именно такой способ позволяет получить очень мягкое тесто, которое отлично сочетается с сочной вишневой начинкой.

Какие ингредиенты понадобятся

Для теста нужны:

мука;

сметана;

яйцо;

сода;

сахар;

соль.

Для начинки понадобятся:

вишни;

сахар;

крахмал.

Также необходима чистая марля, которую натягивают на кастрюлю с кипятком.

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Как приготовить

Сначала смешивают муку, соду, сахар и соль. Затем добавляют яйцо и сметану и замешивают мягкое тесто. Его накрывают полотенцем и оставляют отдохнуть примерно на 15 минут.

Для внутренности смешивают крахмал с сахаром. После этого тесто раскатывают, вырезают круглые заготовки, в центр каждой кладут немного смеси крахмала и сахара, а сверху две-четыре вишни. Края тщательно защипывают.

Кастрюлю примерно на треть заполняют водой, сверху плотно натягивают марлю и доводят воду до кипения.

Вареники выкладывают на ткань на небольшом расстоянии друг от друга, ведь во время приготовления они увеличиваются в размере. Затем накрывают крышкой и готовят около пяти минут. Готовые пироги щедро смазывают сливочным маслом по бокам.

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Традиционно вареники подают горячими со сметаной, а сверху посыпают сахаром. Именно так они приобретают нежный сливочный вкус и остаются такими же, какими их готовили украинские хозяйки много десятилетий назад.

Напомним, проглоченная целая косточка вишни обычно не представляет опасности. Твердая оболочка защищает от выделения цианида, и семена получаются естественным путем. Риск возникает только при разжевывании косточек или их употреблении в большом количестве. Особо осторожными следует быть с детьми и домашними животными.

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