Скованность и онемение суставов может быть сигналом болезни: какие симптомы нельзя игнорировать

Скованость суставов / © pixabay.com

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Утренняя скованность суставов или неприятные ощущения после длительного сидения знакомы многим людям, особенно в пожилом возрасте. В большинстве случаев это естественная реакция организма на отсутствие движения, которая проходит через несколько минут активности. В то же время иногда такие симптомы могут свидетельствовать о заболевании суставов или иммунной системы.

Об этом сообщило издание Egeszseg Kalauz.

Во время длительного пребывания в неподвижном состоянии суставы практически не работают, а мышцы, сухожилия и соединительные ткани вокруг них временно теряют подвижность. Кроме того, несколько замедляется кровообращение. Из-за этого первые движения после пробуждения или длительного сидения могут быть затруднительными и сопровождаться ощущением скованности. Обычно после легкой прогулки или разминки эти симптомы быстро ослабевают.

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Специалисты отмечают, что такая кратковременная скованность не считается опасной, если возникает только после отдыха, проходит в течение нескольких минут или максимум получаса и не мешает повседневной жизни. Усиливать дискомфорт также могут неудобная поза во время сна, неподходящий матрас или подушка.

В то же время не стоит путать скованность с онемением. Если при скованности человеку труднее двигать суставом, то онемение проявляется покалыванием, ощущением «затерпшей» конечности или снижением чувствительности. Такие симптомы нередко связаны уже не с самим суставом, а с нервной системой.

Одной из наиболее распространенных причин скованности является остеоартрит — постепенный износ суставного хряща. Чаще всего он развивается у людей пожилого возраста, хотя может возникать и у более молодых. В таком случае, помимо скованности, могут появляться боль при движении, хруст в суставах и постепенное ограничение их подвижности.

Еще одной причиной могут быть воспалительные аутоиммунные заболевания, в частности ревматоидный артрит или красная волчанка. В таких случаях утренняя скованность обычно длится более часа и может сопровождаться отеком, покраснением, ощущением тепла в области суставов, а также общей слабостью.

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На состояние суставов также может влиять недостаточное потребление жидкости. Вода необходима для поддержания нормального количества и качества синовиальной жидкости, которая уменьшает трение между суставными поверхностями. Обезвоживание может усиливать ощущение скованности, особенно в жаркую погоду или после физических нагрузок.

Если же человек регулярно испытывает онемение рук или ног, причину могут искать в других нарушениях. Такие симптомы иногда возникают из-за заболеваний шейного или поясничного отделов позвоночника, которые раздражают нервы. Кроме того, повторяющееся онемение может быть связано с сахарным диабетом, ведь длительное повышение уровня сахара способно повреждать нервные окончания.

Отдельно специалисты обращают внимание на дефицит витамина B12. Его недостаток может проявляться не только усталостью, но и покалыванием, онемением конечностей и нарушением чувствительности.

Причиной дискомфорта также могут быть постоянные однообразные нагрузки. Работа за компьютером, поднятие тяжестей, садоводство или некоторые виды спорта могут вызывать перенапряжение мышц и сухожилий, из-за чего после отдыха возникает ощущение скованности.

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Врачи советуют не откладывать обследование, если утренняя скованность регулярно длится более 30–60 минут, боль постепенно усиливается, сустав отекает или краснеет, подвижность заметно ограничивается или симптомы мешают повседневной жизни. Медицинская консультация также необходима, если онемение сопровождается мышечной слабостью, неловкостью или потерей чувствительности.

Для поддержания здоровья суставов специалисты рекомендуют регулярно двигаться, избегать длительного сидения без перерывов, поддерживать достаточный уровень физической активности, следить за массой тела и употреблять достаточное количество жидкости. Ходьба, плавание, езда на велосипеде, йога или пилатес помогают сохранять подвижность суставов и уменьшать проявления скованности.

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