Арбуз или дыня: врачи объяснили, что полезнее для здоровья и утоления жажды

Арбуз / © pexels.com

Реклама

Арбуз и дыня являются одними из самых популярных летних фруктов, которые хорошо освежают в жару и помогают поддерживать водный баланс. В то же время, эксперты отмечают, что каждый из них имеет свои уникальные преимущества для здоровья.

Об этом пишет Verywell Health.

Оба фрукта почти на 90% состоят из воды, поэтому хорошо увлажняют организм в жаркую погоду. В то же время дыня содержит больше электролитов — калия, магния и натрия, которые помогают восстанавливать водно-солевой баланс после активного потоотделения и физических нагрузок.

Реклама

Специалисты отмечают, что дыня содержит почти вдвое больше клетчатки, чем арбуз. Именно поэтому она лучше поддерживает нормальную работу кишечника, способствует профилактике запоров и дольше обеспечивает чувство сытости.

В то же время арбуз также оказывает положительное влияние на пищеварение благодаря полифенолам, которые действуют как природные пребиотики и поддерживают полезную микрофлору кишечника.

Одним из главных преимуществ арбуза является высокое содержание ликопина — мощного антиоксиданта, придающего мякоти красного цвета. Исследования показывают, что вещество может способствовать поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы, помогать контролировать уровень холестерина и защищать клетки от окислительного стресса.

Дыня богата бета-каротин, зеаксантин и витамин С. Эти вещества поддерживают здоровье глаз, кожи и укрепляют иммунную систему.

Реклама

Стоит ли выбирать только один фрукт

Эксперты отмечают, что противопоставлять арбуз и дыню не стоит. Оба продукта низкокалорийны, содержат много воды, витаминов и минералов и могут быть частью здорового рациона.

Арбуз станет отличным выбором для быстрого освежения и получения антиоксидантов, а дыня для тех, кто хочет получить больше клетчатки и электролитов.

Специалисты рекомендуют употреблять летние фрукты в свежем виде в качестве отдельного перекуса или добавлять их в салаты, смузи, йогурты или каши. Для взрослого человека оптимальной считается норма около двух порций фруктов в день в составе сбалансированного питания.

Напомним, хроническое воспаление может проявляться усталостью, головной болью, спутанностью сознания и нехваткой энергии. Диетология Коррин Тойн советует включать в рацион цельные продукты, овощи, фрукты, орехи, семена, куркуму и продукты из омега-3. Также важно снизить потребление ультраобработанных продуктов, контролировать стресс, обеспечивать качественный сон и регулярную физическую активность.

Реклама

Новости партнеров