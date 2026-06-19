Россия ударила по гражданским судам в Черном море: есть погибший и раненые

Российский дрон.

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Российские БпЛА атаковали гражданские иностранные суда в акватории Черного моря. Среди членов экипажей есть жертвы.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, было атаковано судно под флагом Панамы. Погиб один член экипажа. Кроме того, два моряка получили ранения, один из них — тяжелые.

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Во время удара по судну, которое шло под флагом Сент-Китс и Невис, были ранены три члена экипажа.

«Это очередное доказательство того, что Россия ведет войну против свободы судоходства, международной торговли и глобальной продовольственной безопасности. Под прицелом гражданские экипажи, торговые суда и морская инфраструктура, которая обеспечивает работу гуманитарных и экспортных маршрутов. Мир не может привыкать к тому, что гражданские моряки становятся мишенью для российского оружия», — подчеркнул чиновник.

Атаку подтвердил и глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, суда возобновили движение. Портовая инфраструктура работает с учетом ситуации безопасности, добавил чиновник.

«Эти атаки — очередное свидетельство террористической сущности врага, который целенаправленно убивает гражданских и ставит под угрозу продовольственную безопасность мира», — заявил Кипер.

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Напомним, в начале июня РФ расстреляла спасательные суда в морском коридоре. в Черном море. Россияне ударили в двух катерах Морской поисково-спасательной службы, выполнявших гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора.

В то же время Reuters пишет о том, что российские удары по портам могут обрушить украинский экспорт. Заметим, что через порты Одесского хаба проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции. Поступления от продаж сельхозтоваров формируют основную часть валютной выручки страны в условиях войны.

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