Украина хочет закончить войну до зимы: Зеленский сделал громкое заявление

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

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Украина хочет завершить войну с Россией до конца этого года — еще до наступления зимы. Этого планируется достичь посредством дипломатии и системного давления на Москву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите Европейского Союза, сообщает Reuters.

«Конечно, мы хотим закончить эту войну до зимы — из-за дипломатии и давления на Россию. Но мы понимаем, с кем имеем дело. Путин — это война», — подчеркнул глава государства в своем обращении.

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Быстрое вступление в ЕС как главная гарантия

Зеленский подчеркнул, что будущее безопасности всей Европы решается на поле боя в Украине. По его словам, лучшей гарантией стабильности для блока стало бы предоставление Киеву членства в ЕС по ускоренной процедуре. Он отметил, что каждая демократическая нация заслуживает быть в Евросоюзе, и Украина завоевала это право самой высокой ценой.

Послы ЕС уже согласились продвигать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой, начав дискуссии о первом из шести правовых блоков. Впрочем, не обошлось без споров: Венгрия в лице премьера Петера Мадяра добилась исключения из итогового заявления саммита упоминания о «ускоренном» (fast-track) вступлении Украины.

План «Б» на зиму: энергетика и 300 ракет

Президент призвал лидеров ЕС помочь Украине подготовиться к следующему зимнему периоду. Если война затянется, Киеву критически понадобятся:

газ и дизельное топливо;

энергетическое оборудование для обновления системы;

мощный пакет противовоздушной обороны не менее 300 ракет.

Зеленский призвал разблокировать 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира и создать новые финансовые инструменты для поддержки украинской армии.

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Удары по Москве и угрозы Кремля

Заявление Зеленского прозвучало на фоне успешных дальнобойных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Глава государства назвал эту кампанию доказательством возможности Украины, что он уже продемонстрировал на встречах с президентом США Дональдом Трампом и лидерами G7 во Франции.

В то же время, Зеленский призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку РФ может усилить обстрелы. Российская сторона уже отреагировала на удары по НПЗ: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил «массированными координированными ударами на регулярной основе».

Несмотря на это, Зеленский подтвердил, что Украина остается готова к переговорам, но призвал Европу сохранять бдительность, закрывать лазейки в санкциях и конфисковывать российские активы. «Европа должна быть привлечена, чтобы у нас была сильная позиция», — подытожил президент.

Ранее в Институте изучения войны отметили, что Путин сделал ставку на длительную войну. Диктатор бросил вызов мирным переговорам, невзирая на большие проблемы на фронте и в экономике РФ.

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