Дедушка потерял $700 тысяч пожертвований из-за правды о кампании сбора средств

Дональд Джонсон с женой Джозефин

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История 81-летнего водителя Дональда Джонсона, тяжело работавшего ради лечения жены от рака, всколыхнула Сеть. После того, как видео стало вирусным, неравнодушные собрали 700 тыс. дол. Однако краудфандинговая платформа закрыла сбор и вернула все донаты.

Об этом пишет LadBible.

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Джонсон привлек внимание пользователей Сети после того, как стало известно о его непростой ситуации. Мужчина работает водителем в службе доставки авиабагажа, чтобы зарабатывать деньги на лечение своей жены Джозефин, борющейся с раком поджелудочной железы.

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Видео с Доном опубликовали в TikTok 3 сентября. На кадрах мужчина тянет тяжелые чемоданы по лестнице. Съемки, вероятно, велись камерой, установленной у входной двери.

Автор публикации утверждал, что Дон «проезжает более 200 000 миль в год на своем автомобиле, доставляя потерянный авиабагаж, потому что это единственная работа, на которую его соглашаются взять». Также отмечалось, что его «прекрасная жена Джозефин, с которой они прожили 51 год, сейчас ведет тяжелую борьбу с раком поджелудочной железы».

Сбор для мужчины, который тяжело работал ради больной раком жены

После распространения истории был создан TikTok-аккаунт HelpDonRetire. Его автор называл себя «соседом» и сообщил, что создал GoFundMe, чтобы «вернуть Дона домой».

Сбор быстро набрал сотни тысяч долларов. Пользователи жертвовали деньги, желая помочь супругам. Однако впоследствии в новом видео с участием Дона, Джозефин и их дочери Эми сообщили, что все средства вернули донорам из-за «технической детали».

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В ходе проверки выяснилось, что история содержала «фактические искажения». После этого GoFundMe удалила страницу сбора. В частности, сначала на странице было указано, что организатором кампании является соседка по имени Эрин Говелл. Однако впоследствии стало известно, что на самом деле сбор создала Эми — дочь Дона и Джозефин.

В своем видео в TikTok Эми назвала ситуацию непреднамеренной ошибкой. Она объяснила, что изменила имя в собственном аккаунте GoFundMe на «псевдоним». По словам Эми, соседка хотела сохранить анонимность. Дочь Дона решила, что «это будет иметь больший эффект, если организатором будет соседка, а не я», поэтому заменила собственное имя в своем аккаунте GoFundMe на «временное имя» Эрин Говелл. Таким образом, организатором сбора фактически указали другого человека.

GoFundMe сообщила, что Эми во время общения с компанией признала: «Эрин Говелл» была вымышленным лицом, а видео она записала сама. В то же время, в своей версии событий женщина не признала, что выдавала себя за соседку.

«Все видео, соседка, которая хотела помочь, — все это соответствует действительности», — сказала Эми, но отказалась передать журналистам контакты соседки, которые могли бы подтвердить ее личность.

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«На этом этапе она уже даже не хочет этого делать», — объяснила Эми.

В то же время издание NewsNation подтвердило два ключевых обстоятельства истории: Дон действительно работает в транспортной службе, а его жена страдает от онкологического заболевания.

Почему GoFundMe заблокировала сбор средств?

В GoFundMe объяснили причину блокировки сбора.

«Наша команда Trust & Safety обнаружила фактические искажения, непосредственно нарушающие наши Условия использования. В результате сбор средств был удален, а все пожертвования возвращены донорам. Обеспечение того, чтобы GoFundMe оставался безопасным и надежным местом для оказания и получения помощи, является нашим главным приоритетом. Такие действия позволяют GoFundMe защищать доноров», — заявила краудфандинговая платформа.

После вопроса об Эрине и возможности подтвердить ее существование Эми ответила: «Аккаунт был моим. Мы просто использовали первоначальный аккаунт вместо того, чтобы она создавала новый. Это была такая простая ошибка при настройке, когда я пыталась помочь».

Несмотря на закрытие первого сбора, Эми решила снова обратиться за финансовой помощью для родителей. Она создала новую кампанию, на этот раз с целью собрать 100 тыс. дол. Средства должны позволить Дону выйти на пенсию.

К слову, Фрэнсис Коннолли, которая в 2019 году выиграла 115 млн фунтов стерлингов в лотерее EuroMillions, вместе с мужем Падди уже раздала половину своего состояния на благотворительность. Бывшая учительница и социальная работница основала фонд PFC Trust, финансирующий социальные инициативы на северо-востоке Англии: покупает караваны для отдыха, борется с одиночеством пожилых людей, доставляет продукты и обеспечивает спортклубы дефибрилляторами.

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