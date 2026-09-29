Не "дверной косяк": как правильно называется эта часть дверей на украинском

Как сказать "дверной косяк" на украинском / © pexels.com

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Речь идет о части двери, которую в обиходе часто называют «дверным косяком». Оказывается, у украинского языка есть для него отдельное слово.

Как на украинском сказать «дверной косяк»

Когда речь идет о брусьях, обрамляющих дверную проем, на украинском можно сказать «одвірок». Именно такое значение этого слова фиксируют русские словари.

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Слово «косяк» также можно встретить в украинском языке в значении косяка, однако оно имеет разговорную окраску. Поэтому в литературной речи уместно использовать именно «одвірок«.

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Интересно, что это слово совсем не ново. Он давно бытует в украинском языке и встречается даже в произведениях украинских писателей.

Поэтому фраза «він сперся об одвірок» может сначала показаться необычной лишь тем, кто привык пользоваться словом «косяк».

Что означает слово «одвірок»

Отверстием называют элементы, обрамляющие дверную проем. Проще говоря, это часть конструкции вокруг дверей.

Есть и любопытная языковая деталь. В украинском языке существует выражение «підпирати одвірки». Так шутливо могут говорить о человеке, который стоит без дела или тратит время.

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Само слово настолько естественно звучало для предыдущих поколений украинцев, что активно использовалось и в повседневной речи, и в художественной литературе.

Не только «косяк»: еще одно название двери, которую часто путают

Есть еще одна деталь двери, название которой украинцы нередко заимствуют из русского. Речь идет о маленьком оптическом устройстве, через которое можно увидеть человека по ту сторону двери.

Вместо распространенного «дверной глазок» на украинском естественно сказать «дверне вічко» или просто «вічко».

Таким образом, запомнить два названия совсем несложно: у двери есть «одвірок», а в самой двери — «вічко».

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FAQ

Как на украинском сказать «дверной косяк»?

На украинском для обозначения брусьев, которыми обрамлена дверная проем, употребляют слово «одвірок». «Косяк» также фиксируется в словарях в этом смысле, но как разговорный вариант.

Что такое «одвірок»?

«Одвірок» — это брусья или элементы рамы, обрамляющие дверной проем. Слово давно существует в украинском языке и встречается в частности в украинской художественной литературе.

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