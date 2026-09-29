Егор Крутоголов шокировал тратами на опасное хобби 16-летнего сына: "Всегда боялся подсчитывать"

Егор Крутоголов со старшим сыном / © instagram.com/dizelmano

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Украинский актер, юморист и художественный руководитель «Дизель Студио» Егор Крутоголов ошеломил тратами на опасное хобби сына.

16-летний Лев является профессиональным гонщиком. Сын Егорова Крутоголова уже 12 лет занимается картингом. Шоумен очень гордится Львом. Юмориста радует то, каких вершин достигает его сын. Правда, актер тоже очень волнуется за него. Как говорит артист на проекте «Тур зірками» , во время соревнований он даже пользуется дыхательными упражнениями, чтобы унять нервы, а его жена идет куда-то подальше, чтобы не видеть старт.

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«Этот путь мы выбрали вместе. Это моя большая гордость, я очень горжусь своим сыном, его достижениями. Можно сказать, что это наши общие достижения, потому что весь ресурс семьи задействован в этом деле. Мы уже занимаемся этим 12 лет. Я надеюсь, что мы пойдем и дальше, хотя сейчас очень сложно. Очень волнуюсь, мама вообще идет куда-то, чтобы не смотреть, а я делаю дыхательные упражнения», — делится шоумен.

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Старший сын Егора Крутоголова / © instagram.com/dizelmano

Хобби Льва недешевое. Егор Крутоголов шутит, что даже боится подсчитывать, сколько средств уже было потрачено. Однако шоумен убежден, что точно более полумиллиона долларов. А вот окупится ли это хобби в будущем — сказать сложно. Шоумен делится, если его сын попадет в серьезную команду и станет заводским или призовым пилотом, тогда можно на что-то рассчитывать. Однако, как уверил актер, Лев этим занимается не ради денег.

«Я всегда боялся подсчитывать эти расходы. Мне кажется, что уже ушло около полумиллиона долларов, я думаю и больше. Это окупится только в том случае, если ему предложат место в серьезной команде, уже не в картинге, а в более высоком автомобильном спорте. Если он станет заводским или призовым пилотом, то можно рассчитывать, что это вернется. Но здесь дело в цели, в желании и в том, чтобы доказать и самому себе, что можно выйти на самый высокий мировой уровень и соперничать с топовыми пилотами», — поделился шоумен.

Егор Крутоголов со старшим сыном / © instagram.com/dizelmano

Отметим, хобби сына Егорова Крутоголова довольно опасное. В 2021 году Лев попал в аварию во время соревнований по картингу и оказался в больнице. Тогда у него диагностировали ушибы внутренних органов. В тот момент Льву было всего 12 лет.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко показала подросшего сына от бывшего мужа Андрея Фединчика. Артистка также насмешила сюрприз, который подготовила для мальчика.

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