Єгор Крутоголов шокував витратами на небезпечне хобі 16-річного сина: "Завжди боявся підраховувати"

Єгор Крутоголов зі старшим сином / © instagram.com/dizelmano

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Український актор, гуморист та художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов приголомшив витратами на небезпечне хобі сина.

16-річний Лев є професійним гонщиком. Син Єгорова Крутоголова вже 12 років займається картингом. Шоумен неабияк пишається Левом. Гумориста тішить те, яких вершин досягає його син. Щоправда, актор також неабияк хвилюється за нього. Як говорить артист на проєкті «Тур зірками», під час змагань він навіть користується дихальними вправами, аби вгамувати нерви, а його дружина йде кудись подалі, аби не бачити старту.

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«Цей шлях ми обрали разом. Це моя велика гордість, я дуже пишаюся своїм сином, його досягненнями. Можна сказати, що це наші спільні досягнення, бо весь ресурс родини задіяний у цій справі. Ми вже цим займаємося 12 років. Я сподіваюся, що ми підемо й далі, хоч зараз й дуже складно. Дуже хвилююся, мама взагалі йде кудись, щоб не дивитися, а я роблю дихальні вправи», — ділиться шоумен.

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Старший син Єгора Крутоголова / © instagram.com/dizelmano

Хобі Лева не є дешевим. Єгор Крутоголов жартує, що навіть боїться підраховувати, скільки коштів вже було витрачено. Проте шоумен переконаний, що точно понад пів мільйона доларів. А от чи окупиться це хобі у майбутньому — сказати складно. Шоумен ділиться, якщо його син потрапить до серйозної команди та стане заводським або призовим пілотом, тоді можна на щось розраховувати. Однак, як запевнив актор, Лев цим займається не заради грошей.

«Я завжди боявся підраховувати ці витрати. Мені здається, що вже пішло десь пів мільйона доларів, я думаю й більше. Це окупиться лише в тому випадку, якщо йому запропонують місце в серйозній команді, вже не в картингу, а в більш високому автомобільну спорті. Якщо він стане заводським або призовим пілотом, тоді можна розраховувати, що це повернеться. Але тут справа в цілі, в бажанні і в тому, щоб довести й самому собі, що можна вийти на найвищий світовий рівень і змагатися з топовими пілотами», — поділився шоумен.

Єгор Крутоголов зі старшим сином / © instagram.com/dizelmano

Зазначимо, хобі сина Єгорова Крутоголова є доволі небезпечним. 2021 року Лев потрапив в аварію під час змагань з картингу та опинився в лікарні. Тоді у нього діагностували забиття внутрішніх органів. На той момент Леву було всього 12 років.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко показала підрослого сина від колишнього чоловіка Андрія Федінчика. Артистка також насмішила сюрпризом, який підготувала для хлопчика.

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