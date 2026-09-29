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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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115
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1 хв

В елегантному костюмі і з символічною брошкою за 12 500 гривень: Олена Зеленська на заході у Черкасах

Перша леді доповнила свій стриманий образ золотою прикрасою, натхненою культурою кримських татар і традиційним орнаментом Örnek.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у «Діалозі з громадами», присвяченому практичній реалізації реформи шкільного харчування. Захід відбувся в межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та зібрав у Черкасах близько 50 міських голів.

Для офіційної події перша леді обрала елегантний темний костюм, який складався з жакета з широкими лацканами і прямих штанів зі стрілками. Вбрання вона доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

До лацкану Олена прикріпила золоту брошку «Бадем» від українського бренду Courabié. Прикраса у вигляді витонченої гілки з рослинними мотивами належить до дебютної колекції бренду, присвяченої жіночій силі, культурі кримських татар і традиційному орнаменту киримли Örnek.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Назва «Бадем» перекладається як «мигдаль». У символіці кримськотатарського орнаменту цей елемент уособлює молоду дівчину, квітка — жінку в розквіті, а колючка виконує роль оберега. У 2021 році Örnek і знання про нього внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Брошка виготовлена зі срібла 925 проби та вкрита 22-каратною позолотою. Її актуальна вартість на сайті бренду становить 12 500 гривень.

Аутфіт Зеленська завершила лаконічними золотими сережками. Її волосся було укладене м’якими хвилями, а макіяж виконаний у природній колірній гамі.

Нагадаємо, Олена Зеленська у білому жакеті на затин і з брошкою-квіткою з’явилася на саміті «Карпатської вісімки» у Буковелі.

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