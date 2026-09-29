У новій сукні з бантом: королева Летиція захопила образом на зустрічі з президентським подружжям Макронів

Бріжіт Макрон, Еммануель Макрон, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

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Король Філіпп VI і королева Летиція вітали гостей на офіційному прийомі в Королівському палаці в Мадриді.

Церемонія привітання розпочалася з того, що четвірка зайняла свої місця у VIP-ложі, щоб прослухати національні гімни Французької Республіки та Іспанії, а також салют із 21 гармати — мабуть, найхарактерніший звук, який доноситься зі Збройового двору Королівського палацу під час проведення подібних урочистих заходів.

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Бріжит Макрон, Емманюель Макрон, король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Візит відбувся трохи більше ніж через три роки після підписання двома країнами у Барселоні Договору про дружбу та розширену співпрацю. Після офіційного привітання Їхні Величності влаштують обід у палаці Сарсуела, а ввечері відбудеться грандіозне завершення — урочиста вечеря у Королівському палаці.

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Королева Летиція одягла сукню від бренду Pertegaz, дизайнера, якого вона дуже цінує, оскільки саме він створив її весільну сукню 2004 року. Вона являє собою мідісукню перлинно-сірого кольору з крепу з ліфом, що обтискає, і квітковою вишивкою, а також бантом на шиї. Образ королева доповнила чорними слінгбеками на невисоких підборах, лаконічними сережками-цвяшками та двома каблучками на пальцях — її улюбленою Coreterno, а також обручкою з позолоти від бренду Karen Hallam. Летиція розпустила і зробила макіяж у теплих відтінках.

Перша леді Бріжит Макрон обрала для візиту повністю рожевий образ від Louis Vuitton і взула замшеві туфлі нюдового кольору на високих підборах.

Бріжит Макрон, Еммануель Макрон, король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Король Іспанії та президент Франції обрали темні костюми, білі сорочки та строкаті краватки та мали діловий та стильний вигляд.

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