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У новій сукні з бантом: королева Летиція захопила образом на зустрічі з президентським подружжям Макронів
Президент Франції Емманюель Макрон і перша леді Бріжит Макрон прибули з державним візитом до Іспанії, де їх зустріло королівське подружжя.
Король Філіпп VI і королева Летиція вітали гостей на офіційному прийомі в Королівському палаці в Мадриді.
Церемонія привітання розпочалася з того, що четвірка зайняла свої місця у VIP-ложі, щоб прослухати національні гімни Французької Республіки та Іспанії, а також салют із 21 гармати — мабуть, найхарактерніший звук, який доноситься зі Збройового двору Королівського палацу під час проведення подібних урочистих заходів.
Візит відбувся трохи більше ніж через три роки після підписання двома країнами у Барселоні Договору про дружбу та розширену співпрацю. Після офіційного привітання Їхні Величності влаштують обід у палаці Сарсуела, а ввечері відбудеться грандіозне завершення — урочиста вечеря у Королівському палаці.
Королева Летиція одягла сукню від бренду Pertegaz, дизайнера, якого вона дуже цінує, оскільки саме він створив її весільну сукню 2004 року. Вона являє собою мідісукню перлинно-сірого кольору з крепу з ліфом, що обтискає, і квітковою вишивкою, а також бантом на шиї. Образ королева доповнила чорними слінгбеками на невисоких підборах, лаконічними сережками-цвяшками та двома каблучками на пальцях — її улюбленою Coreterno, а також обручкою з позолоти від бренду Karen Hallam. Летиція розпустила і зробила макіяж у теплих відтінках.
Перша леді Бріжит Макрон обрала для візиту повністю рожевий образ від Louis Vuitton і взула замшеві туфлі нюдового кольору на високих підборах.
Король Іспанії та президент Франції обрали темні костюми, білі сорочки та строкаті краватки та мали діловий та стильний вигляд.