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Екранний виріз роками був компромісом між безрамковим дизайном і складною системою датчиків. Сьогодні виробники продовжують шукати баланс, і новий iPhone отримав апаратну зміну дисплея, яка фізично зменшила площу чорної зони. Фахівці Ябко розібрали, як інженерам вдалося сховати інфрачервону камеру під матрицю і що це дало користувачам.

Від чубчика до програмного інтерфейсу

Еволюція екранного вирізу у смартфонах Apple тривала майже десятиліття і пройшла через кілька ключових етапів:

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у 2017 році вийшов iPhone X з так званим чубчиком, який містив повний набір компонентів системи TrueDepth для тривимірного сканування обличчя;

у 2022 році виробник перетворив мертву чорну зону на Dynamic Island, навколо якого розробники побудували інтерактивний програмний шар для фонових процесів;

у 2023 році острівець у формі пігулки з’явився у всіх моделях, зокрема базових, і зберігав незмінний розмір впродовж наступних поколінь.

Лише у лінійці 18 Pro інженери вперше знайшли спосіб скоротити площу, яку займає апаратна частина датчиків.

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Інфрачервона камера крізь OLED-матрицю

Острівець став помітно компактнішим завдяки рознесенню компонентів системи Face ID. Згідно з незалежними розборами від спеціалістів iFixit, інфрачервона камера переїхала безпосередньо під панель дисплея. При цьому проєктор точок і підсвічування залишилися у видимій частині вирізу, проте загальна зона з датчиками помітно зменшилася.

Щоб сенсор міг зчитувати сітку точок крізь екран, розробники змінили структуру самої OLED-матриці над камерою. Частину пікселів на цій ділянці прибрали, утворивши прозорі проміжки для вільного проходження інфрачервоного світла від обличчя користувача. Оскільки через меншу щільність діодів на одиницю площі загальна яскравість нижча, яскравість пікселів там підняли приблизно вдвічі, щоб картинка над камерою не виглядала темнішою.

Більше простору для одночасних завдань

Фізичне зменшення апаратного острівця безпосередньо вплинуло на взаємодію з програмним інтерфейсом. Звільнене місце навколо вирізу дозволило системі виводити набагато більше динамічної інформації. Оновлений дисплей підтримує роботу до трьох Live Activities одночасно замість двох, що корисно в таких щоденних сценаріях:

у подорожі користувач може паралельно відстежувати час до посадки на рейс, музичний плеєр і статус викликаного таксі;

під час тренування на екрані активні зворотний таймер, показники активності та застосунок для прослуховування подкастів.

При цьому острівець залишається точкою входу для підтвердження покупок і розблокування пристрою без розгортання окремих застосунків.

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Особливості вибору захисних аксесуарів

Перенесення камери під екран дещо змінило вимоги до захисного покриття дисплея. Матові плівки та текстуровані скла з ефектом приватності розсіюють інфрачервоне випромінювання, що може заважати розпізнаванню обличчя.

Тому для нових дисплеїв підходять лише повністю прозорі матеріали без оптичних спотворень. Також виробник попереджає, що ділянку ліворуч від острівця не можна перекривати масивними чохлами або брудом. Консультанти мережі Ябко допоможуть підібрати сумісне скло, яке пропускатиме інфрачервоне світло до сенсора і збереже швидку роботу системи.

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