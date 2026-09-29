"Королева Троєщини" Анетта Барсівна відповіла на закиди про розлучення й показала красномовну річ

Анетта Барсівна / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Українська блогерка Анетта Барсівна, яка жартома називає себе «королевою Троєщини», розповіла про особисте життя та пояснила, чому практично не показує свого чоловіка.

З’ясувалося, що блогерка перебуває в офіційному шлюбі вже близько 15–17 років. За цей час у подружжя народилося двоє дітей — син і донька. Анетта у проєкті «Наодинці з Гламуром» пригадала, що познайомилася з майбутнім чоловіком на дискотеці, а їхні стосунки згодом переросли у сім’ю.

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Водночас романтичну складову свого шлюбу блогерка описує з властивим їй гумором. За її словами, нині обоє настільки зайняті роботою, що часу на побачення та інші прояви романтики майже не залишається.

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«Ми познайомилися на дискотеці. Це було давно, 200 років тому й полюбилися. І так у нас народилися діти. Все було заплановано й дуже гармонійно. В офіційному шлюбі я не підраховувала, але приблизно років 15-17. У нас немає таких сильно романтичних стосунків. Всі зайняті роботою. Він цабе, а я — королева. Тож романтики, як такої, не існує», — розповіла Анетта у розмові з Анною Севастьяновою.

Анетта Барсівна / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Блогерка також пояснила свою принципову непублічність щодо чоловіка. Щоправда, серйозної відповіді від неї, як і можна було очікувати, не прозвучало. Анетта лиш віжжартувалася, що її обранець, мовляв, має впливовий статус і достатньо забезпечений, тому вона не хоче привертати до нього зайвої уваги.

«Він цабе. Він багатий, тому і не показую. Бо буде заздрість. Настане час — покажу. Або й ні. Це дуже серйозно. Це не жарти. Можу розповісти, що він любить, але хто він — не можу», — заявила блогерка.

Окремо Анетта відреагувала на припущення підписників, які сумніваються, що її чоловік взагалі існує. Вона запевнила, що це не відповідає дійсності, та навіть назвала речі, які, на її думку, підтверджують її слова.

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«Це неправда, він є. Докази чоловіка я надавала. Показувала його одяг. Бо так, є таке: дуже багато підписників кажуть, що чоловіка нема. Але він є, ще й обручка у мене на пальці», — наголосила Анетта.

Анетта Барсівна показала обручку / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: АНЕТТА БАРСІВНА: «ТІЛЬКИ НЕ З ПОЛЯКОВОЮ!» | Інтерв’ю про ЗАРОБІТКИ, чоловіка та роботу із ЗІРКАМИ

Нагадаємо, нещодавно Анетта Барсівна розсекретила свій справжній вік і розставила крапки над «і».

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