Зірка TikTok Анетта Барсівна брехала про свій вік: скільки років "королеві Троєщини" насправді

Анетта Барсівна / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Українська блогерка Анетта Барсівна, відома в Мережі як «королева Троєщини», вперше відкрито розсекретила свій справжній вік.

Так, Анетта ретельно оберігає особисте життя й не поспішала розкривати деталі своєї біографії. У відкритих джерелах раніше зазначалося, що блогерці 36-37 років. Однак у проєкті «Наодинці з Гламуром» вона нарешті розставила всі крапки над «і».

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Як виявилося, насправді Анетті Барсівні 49 років. Водночас блогерка з притаманним їй гумором зазначила, що завдяки косметологічним процедурам, на її думку, має значно молодший вигляд і цілком відповідає 36-річній жінці.

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Анетта Барсівна

«Завжди треба називати свій внутрішній вік. Мені 49 років за мудрістю й життєвому досвіду, а там, може, й 36. Ось ці уколи, ботокс — воно все працює. Якщо так казати, то так, я дійсно маю дуже гарний вигляд на 36. Але документаційно — всі 49. Завжди», — зазначила Анетта у розмові з Анною Севастьяновою.

Попри популярність у TikTok, блогерка не надто часто показує особисте життя. Відомо, що вона родом із Житомирської області, заміжня та виховує двох дітей — 11-річного сина та п’ятирічну доньку.

Водночас у своєму блозі Анетта Барсівна переважно робить ставку на гумор і сатиричний контент на суспільно-політичну тематику. Її відео набирають мільйони переглядів.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: АНЕТТА БАРСІВНА: «ТІЛЬКИ НЕ З ПОЛЯКОВОЮ!» | Інтерв’ю про ЗАРОБІТКИ, чоловіка та роботу із ЗІРКАМИ

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Нагадаємо, раніше Анетта Барсівна приголомшила своїм заробітком на місяць. Блогерка зізналась, який дохід їй приносить блог.

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