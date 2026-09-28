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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Бензин по 104 грн: які мережі АЗС підвищили ціни на пальне 28 вересня

Ціни на пальне продовжують зростати — деякі АЗС переписали цінники у понеділок.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне

Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне / © Associated Press

Станом на 28 вересня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Найдорожчим наразі є пальне на SOCAR — дизель по 103-104 грн за літр, а преміальний бензин — 104 грн.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На ОККО та WOG ціни зрівнялися. Преміальне пальне у цих мережах понад 100 грн — 102,90 грн за преміальний бензин та дизель. Втім інше пальне нижче 100 грн.

Найдешевшою наразі залишається «Укрнафта». Преміальний бензин тут зріс до 91,90 грн, а дизель тримається нижче критичної межі — 97,90-99,90 грн.

Ціни на пальне 28 версеня. Фото: РБК-Україна / © РБК-Україна

Ціни на пальне 28 версеня. Фото: РБК-Україна / © РБК-Україна

Ціни на пальне в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.

Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.

Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.

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