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Бензин по 104 грн: які мережі АЗС підвищили ціни на пальне 28 вересня
Ціни на пальне продовжують зростати — деякі АЗС переписали цінники у понеділок.
Станом на 28 вересня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Найдорожчим наразі є пальне на SOCAR — дизель по 103-104 грн за літр, а преміальний бензин — 104 грн.
Про це повідомляє РБК-Україна.
На ОККО та WOG ціни зрівнялися. Преміальне пальне у цих мережах понад 100 грн — 102,90 грн за преміальний бензин та дизель. Втім інше пальне нижче 100 грн.
Найдешевшою наразі залишається «Укрнафта». Преміальний бензин тут зріс до 91,90 грн, а дизель тримається нижче критичної межі — 97,90-99,90 грн.
Ціни на пальне в Україні: останні новини
Нагадаємо, в Україні немає підстав очікувати загального дефіциту пального, проте через ворожі атаки на логістичні коридори можливі тимчасові перебої з його постачанням.
Експерт паливного ринку та директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн запевнив, що АЗС працюють і постачання є, але у разі пошкодження ключових маршрутів знадобиться час на відновлення об’єктів або перенаправлення паливних потоків.
Генеральний директор групи компаній Prime Group та паливний експерт Дмитро Льоушкін повідомляв, що у лютому 2027 року вартість дизельного пального в Україні може суттєво зрости та сягнути 115–120 гривень за літр за оптимістичним сценарієм, а за найгіршого розвитку подій — досягти 140–145 гривень.