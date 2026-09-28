Магнітна буря не відступає: озвучено термінове застереження для всіх на сьогодні

Земля перебуватиме під впливом магнітної бурі / © Associated Press

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Сьогодні, 28 вересня, геомагнітна активність буде невисокою.

За прогнозом NOAA, максимальний 3-годинний Kp становитиме 2,00. Магнітної бурі рівня G1 або вище не очікується.

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Найвищий показник Kp прогнозують у першій половині дня. Уночі та вранці геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною.

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Важливо пам’ятати про те, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур і не припиняти з особливою ретельністю стежити за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур

Нормалізувати сон — спати не менше восьми годин на добу.

Збалансувати водний баланс — пити протягом дня чисту воду.

Переглянути щоденний раціон — віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

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