Особисте життя В'ячеслава Довженка: чому розпався 17-річний шлюб актора та його нова наречена і весілля

В'ячеслав Довженко, його нова кохана Світлана та ексдружина Ксенія Баша / © Колаж ТСН.ua

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Зірка фільму «Кіборги», український актор В’ячеслав Довженко не з тих, хто активно розповідає про особисте життя, оскільки переконаний, що щастя — полюбляє тишу.

Однак деякі подробиці все ж таки відомі. Зокрема, актор 17 років прожив у шлюбі з колегою Ксенією Башею, а їхнє розлучення стало справжньою несподіванкою. Проте з часом артист зустрів нову кохану та вже навіть встиг освідчитися їй.

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Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що відомо про особисте життя В’ячеслава Довженка, чому розпався його 17-річний шлюб, хто його нова наречена та що він говорив про весілля з нею.

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В’ячеслав Довженко

Шлюб В’ячеслава Довженка з акторкою Ксенією Башею, який тривав 17 років, та несподіване розлучення

В’ячеслав Довженко та Ксенія Баша познайомились ще в юності. Артистка тоді лише переїхала зі Львова до Києва, аби вступити до театрального інституту, а актор вже закінчив навчання та працював у театрі. Парочку звела спільна знайома, якій на той момент подобався В’ячеслав Довженко. Тож, вона привела подругу Ксенію до гуртожитку, де мешкав актор, аби презентувати їй хлопця. Так і відбулась перша зустріч Довженка та Баші.

Ксенія Баша та В’ячеслав Довженко

Після знайомства про стосунки годі було й думати. Однак доля все ж таки звела закоханих. Ксенія вступила до театрального вишу та постійно з’являлась в акторському колі, де й перетиналась з В’ячеславом Довженком. Парочка ближче познайомилась, пізнавала одне одного, в них виявилось чимало спільних інтересів. Врешті, після першого поцілунку актори й почали зустрічатися.

Стосунки пари розвивались дуже стрімко. В’ячеслав Довженко освідчився обраниці, та відповіла згодою. Закохані одружились 2001 року. Весілля акторів було скромним та без зайвого пафосу. Цей особливий день із ними розділили найближчі та найрідніші.

В’ячеслав Довженко та Ксенія Баша / © Караван історій

Шлюб артистів був сповнений взаємоповаги, творчого розуміння та відсутністю професійної конкуренції. Однак 14 лютого 2018 року Ксенія Баша та В’ячеслав Довженко неочікувано розлучились. Ходили плітки, що розрив стався нібито на тлі зради. Мовляв, Ксенія Баша пішла до іншого. Однак колишнє подружжя ці чутки спростовувало. Вони пояснили, що розлучились, бо переросли стосунки та почали рухатися в різних напрямках.

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В яких стосунках В’ячеслав Довженко залишився після розлучення з колишньою дружиною та що відомо про їхніх двох синів

Хоч романтичні стосунки між акторами й завершились, проте повага та підтримка одне одного нікуди не ділись. Вони змогли зберегти теплі та дружні взаємини. Артисти разом виховують двох синів, а В’ячеслав Довженко навіть вітав Ксенію Башу з народженням доньки.

Так, в акторів є спільні діти. В їхньому шлюбі народилось двоє синів. 2004 року на світ з’явився Іван, а 2012-го — Василь. Молодший син експодружжя зараз навчається в школі та паралельно відвідує театральну студію.

В’ячеслав Довженко, Ксенія Баша та їхній сини / © фото з соцмереж

Тим часом старший син Ксенії Баші та В’ячеслава Довженка пішов стопами зіркових батьків. Іван закінчив театральний виш та влаштувався на роботу до театру імені Франка, що у Києві. Паралельно юнак знімається у кіно. Найвідоміші його ролі — «Мавка. Справжній міф», «На драйві», «Кава з кардамоном. Сила землі» та інші.

В’ячеслав Довженко з синами від Ксенії Баші / © instagram.com/sldovgenko

Новий роман В’ячеслава Довженка з молодшою на 20 років коханою та кумедне освідчення їй

У лютому 2024 року В’ячеслав Довженко зізнався, що більше не самотій. Актор закрутив роман із дизайнеркою костюмів Світланою, яка молодша за нього на 20 років. Парочку звела робота. Щоправда, іскра між ними промайнула не одразу. Перше знайомство виявилося невдалим. Але доля знову звела пару, і тоді вони вирішили, що варто спробувати побудувати стосунки.

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В’ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

З освідченням пара довго не затягувала. Вже у другу річницю стосунків В’ячеслав Довженко покликав обраницю заміж, про що він повідомив у лютому цього року. Пара згадує освідчення з гумором, адже говорить, що момент насправді був кумедним.

Щодо весілля, то закохані поки що публічно не розголошували, чи в шлюбі. Однак раніше вони говорили, що планують одружитися саме 2026 року. Окрім того, В’ячеслав Довженко збирався вести кохану під вінець у теплу пору року. Сталося це чи ще ні — точно невідомо. Однак пара обіцяла все обов’язково розповісти.

В’ячеслав Довженко з нареченою / © Пресслужба Film.Ua

До речі, у Світлани склались чудові стосунки з дітьми В’ячеслава Довженка від першого шлюбу. Ба більше, вона навіть підтримує контакт із його колишньою дружиною.

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