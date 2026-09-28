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РФ атакує Київ дронами: "прильоти" по АЗС, офісних будівлях - деталі
В Оболонському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченковському районах зафіксували влучення ворожих дронів.
У ніч проти понеділка, 28 вересня, триває російська атака «Шахедами» на Київ. Є влучання.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«В Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджені колонки АЗС. Пожежа. У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю. У Голосіївському районі влучання БпЛА в кафе біля АЗС. У Дарницькому районі загоряння на відкритій території внаслідок падіння уламків БпЛА. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.
За його даними, від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них — 15-річним хлопцю та дівчині — медики надали допомогу на місці. Одного — 17-річного хлопця, госпіталізували.
Нагадаємо, Росія ввечері, 27 вересня, вдарила по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників відразу в трьох різних районах столиці.
У Софіївській Борщагівці Київської області внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксували влучання на території ринку «Столичний». Загинули двоє людей.