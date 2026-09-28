ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1236
Час на прочитання
1 хв

РФ атакує Київ дронами: "прильоти" по АЗС, офісних будівлях - деталі

В Оболонському, Голосіївському, Дарницькому та Шевченковському районах зафіксували влучення ворожих дронів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

У ніч проти понеділка, 28 вересня, триває російська атака «Шахедами» на Київ. Є влучання.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«В Оболонському районі внаслідок влучання БпЛА пошкоджені колонки АЗС. Пожежа. У Шевченківському районі влучання БпЛА в офісну будівлю. У Голосіївському районі влучання БпЛА в кафе біля АЗС. У Дарницькому районі загоряння на відкритій території внаслідок падіння уламків БпЛА. Екстрені служби прямують на місце», — зазначив він.

За його даними, від початку доби 28 вересня в столиці троє постраждалих. Усі в Подільському районі. Двом із них — 15-річним хлопцю та дівчині — медики надали допомогу на місці. Одного — 17-річного хлопця, госпіталізували.

Нагадаємо, Росія ввечері, 27 вересня, вдарила по Києву. Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків безпілотників відразу в трьох різних районах столиці.

У Софіївській Борщагівці Київської області внаслідок ворожої повітряної атаки зафіксували влучання на території ринку «Столичний». Загинули двоє людей.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie