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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ атакует Киев дронами: "прилеты" по АЗС, офисным зданиям - детали

В Оболонском, Голосеевском и Шевченковском районах зафиксировали попадания вражеских дронов.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Атака на Киев

Атака на Киев

В ночь на понедельник, 28 сентября, продолжается российская атака «Шахедами» на Киев. Есть попадания.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«В Оболонском районе в результате попадания БпЛА повреждены колонки АЗС. Пожар. В Шевченковском районе попадание БпЛА в офисное здание. В Голосеевском районе попадание БпЛА в кафе возле АЗС. Экстренные службы направляются на место», — отметил он.

По его данным, с начала суток 28 сентября в столице трое пострадавших. Все в Подольском районе. Двум из них — 15-летнему парню и девушке — медики оказали помощь на месте. Одного — 17-летнего парня госпитализировали.

Напомним, Россия вечером, 27 сентября, ударила по Киеву. В результате атаки зафиксировано падение обломков беспилотников сразу в трех разных районах столицы.

В Софиевской Борщаговке Киевской области в результате вражеской воздушной атаки зафиксировали попадание на территории рынка «Столичный». Погибли два человека.

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