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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря не отступает: озвучена срочное предупреждение для всех на сегодня

В понедельник, 28 августа 2026 года, геомагнитная ситуация может оказаться неспокойной в первой половине дня.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Земля будет находиться под влиянием магнитной бури

Земля будет находиться под влиянием магнитной бури / © Associated Press

Сегодня, 28 сентября, геомагнитная активность будет невысокой.

По прогнозу NOAA, максимальный 3-часовой Kp будет составлять 2,00. Магнитная буря уровня G1 или выше не ожидается.

Самый высокий показатель Kp прогнозируется в первой половине дня. Ночью и утром геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.

  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.

  • Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

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