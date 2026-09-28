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Магнитная буря не отступает: озвучена срочное предупреждение для всех на сегодня
В понедельник, 28 августа 2026 года, геомагнитная ситуация может оказаться неспокойной в первой половине дня.
Сегодня, 28 сентября, геомагнитная активность будет невысокой.
По прогнозу NOAA, максимальный 3-часовой Kp будет составлять 2,00. Магнитная буря уровня G1 или выше не ожидается.
Самый высокий показатель Kp прогнозируется в первой половине дня. Ночью и утром геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.