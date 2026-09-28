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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
5022
Время на прочтение
1 мин

Зеленский согласился прекратить атаки на российские НПЗ, ночные обстрелы Украины: главные новости ночи 28 сентября 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия удара по Харькову

Последствия удара по Харькову / © Олег Синєгубов

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 сентября 2026 года:

  • Удар по «Инкому» в Киеве снял другой «Шахед»: Флэш раскрыл хитрую схему врага Читать далее –>

  • Ночной удар по Харькову: КАБ разрушил этажи многоэтажки, 22 человека пострадали Читать далее –>

  • Продукты в Украине могут резко подорожать: министр раскрыл тревожный сценарий Читать далее –>

  • Трамп заявил, что Зеленский согласился приостановить удары по НПЗ России.

  • Российские захватчики ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

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