Продукты в Украине могут резко подорожать: министр раскрыл тревожный сценарий

Цены на продукты

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Из-за изменений в логистических цепях и дополнительных затрат бизнеса базовая продуктовая корзина в Украине может вырасти в цене примерно на 3%.

Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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По его словам, перестройка привычных маршрутов поставки и переход ритейлеров на использование небольших складов могут отразиться на конечной стоимости товаров.

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В то же время, как отметил Высоцкий, наибольшее беспокойство по поводу возможного подорожания продуктов вызывает ситуация в энергетическом секторе.

В случае возможных блэкаутов бизнесу придется использовать генераторы, а связанные с этим затраты могут закладываться в цену продукции. В этом году этот фактор может оказать еще большее влияние из-за значительно более высокой мировой стоимости дизельного топлива.

«Тогда стоимость дизеля была на 40, 50, 60% меньше. Поэтому этот фактор тоже может повлиять», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что украинцам на зиму рекомендуют приобрести гречку, рис, овсянку, пшено и другие виды. Пригодятся макароны, мука, масло, соль и сахар.

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Мы ранее информировали, что к концу осени в Украине ожидается разная динамика цен на продукты. Больше всего могут подорожать тепличные овощи и молочные продукты.

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