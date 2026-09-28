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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Продукты в Украине могут резко подорожать: министр раскрыл тревожный сценарий

Дополнительным фактором риска остается нестабильность энергетического сектора.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Цены на продукты

Цены на продукты

Из-за изменений в логистических цепях и дополнительных затрат бизнеса базовая продуктовая корзина в Украине может вырасти в цене примерно на 3%.

Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, перестройка привычных маршрутов поставки и переход ритейлеров на использование небольших складов могут отразиться на конечной стоимости товаров.

В то же время, как отметил Высоцкий, наибольшее беспокойство по поводу возможного подорожания продуктов вызывает ситуация в энергетическом секторе.

В случае возможных блэкаутов бизнесу придется использовать генераторы, а связанные с этим затраты могут закладываться в цену продукции. В этом году этот фактор может оказать еще большее влияние из-за значительно более высокой мировой стоимости дизельного топлива.

«Тогда стоимость дизеля была на 40, 50, 60% меньше. Поэтому этот фактор тоже может повлиять», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что украинцам на зиму рекомендуют приобрести гречку, рис, овсянку, пшено и другие виды. Пригодятся макароны, мука, масло, соль и сахар.

Мы ранее информировали, что к концу осени в Украине ожидается разная динамика цен на продукты. Больше всего могут подорожать тепличные овощи и молочные продукты.

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