- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 429
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине резко переписали цены на крупы: что подорожало
В сентябре именно категория круп продемонстрировала заметное ускорение роста цен. Если в августе средний уровень цен вырос на 1,77%, то в сентябре уже на 6,13%.
В Украине в сентябре заметно выросли цены на крупы. Средняя стоимость продукции этой категории за месяц увеличилась на 6,13%.
Об этом свидетельствуют данные Индекса цен на продукты, обнародованные Минфином 23 сентября.
По данным ведомства, индекс потребительских цен на крупу в сентябре 2026 года составил 106,13%. Для сравнения, в августе этот показатель по отношению к предыдущему месяцу составил 101,77%.
То есть темпы подорожания круп в сентябре оказались существенно выше, чем месяцем ранее.
Какие крупы учитывали
Расчет индекса производили на основе среднемесячных цен на четыре продукта:
гречку;
манку;
пшено;
рис.
В то же время показатель 6,13% касается продуктовой группы в целом. Он не означает, что каждая из перечисленных круп подорожала именно на такой процент.
Минфин также публикует отдельные ценовые индексы и среднемесячные цены для гречихи, манки, пшена и риса.
Напомним, подорожание продуктов в Украине уже заметно. Раньше речь шла о том, что будет с ценами на хлеб, молоко и овощи.
Очередной рост цен на продукты вызван разрушением логистических цепочек и значительным удорожанием горючего.