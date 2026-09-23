В Украине резко переписали цены на крупы: что подорожало

Крупы

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В Украине в сентябре заметно выросли цены на крупы. Средняя стоимость продукции этой категории за месяц увеличилась на 6,13%.

Об этом свидетельствуют данные Индекса цен на продукты, обнародованные Минфином 23 сентября.

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По данным ведомства, индекс потребительских цен на крупу в сентябре 2026 года составил 106,13%. Для сравнения, в августе этот показатель по отношению к предыдущему месяцу составил 101,77%.

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То есть темпы подорожания круп в сентябре оказались существенно выше, чем месяцем ранее.

Какие крупы учитывали

Расчет индекса производили на основе среднемесячных цен на четыре продукта:

гречку;

манку;

пшено;

рис.

В то же время показатель 6,13% касается продуктовой группы в целом. Он не означает, что каждая из перечисленных круп подорожала именно на такой процент.

Минфин также публикует отдельные ценовые индексы и среднемесячные цены для гречихи, манки, пшена и риса.

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Напомним, подорожание продуктов в Украине уже заметно. Раньше речь шла о том, что будет с ценами на хлеб, молоко и овощи.

Очередной рост цен на продукты вызван разрушением логистических цепочек и значительным удорожанием горючего.

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