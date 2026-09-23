Туристы часто обходят этот город в Испании, а даром: его назвали одним из лучших направлений 2027 года

Испания / © Pixabay

Реклама

Туристам назвали одно из лучших мест для путешествий в 2027 году — испанский город, часто остающийся без внимания путешественников. Леон на севере страны вошел в список Lonely Planet «Лучшее в путешествиях 2027».

Об этом сообщает Mirror.

Реклама

Город расположен на берегу реки Бернесга и объединяет средневековую архитектуру, старинные кварталы, музеи и знаменитую местную гастрономическую традицию.

Реклама

Средневековый город с увлекательным собором

Lonely Planet назвал Леон одним из самых интересных недооцененных направлений Европы. Путеводитель для путешественников отмечает, что город расположен далеко от традиционных туристических маршрутов, однако имеет богатую историю и одно из самых ярких средневековых архитектурных наследий Испании.

Одной из главных достопримечательностей Леона является готический собор XIII века, известный как Пульхра Леонина — «леонская красавица». Его особенностью являются масштабные витражи: общая площадь цветного стекла превышает 1800 квадратных метров.

Собор также украшен каменной резьбой и высокими шпилями. Туристы особенно отмечают атмосферу внутри храма, которую создает свет, проходящий сквозь многочисленные витражи.

В Леоне угощают бесплатными тапасами

Еще одна причина посетить город — его гастрономическая культура. В старинном районе Баррио-Умедо работает более сотни баров.

Реклама

Леон известен традицией, по которой в заказанный напиток во многих заведениях подают бесплатную порцию тапас. Это могут быть крокеты, пататас бравас, рагу и другие местные блюда.

Вечером квартал превращается в один из самых оживленных районов города: местные жители и туристы собираются в барах, чтобы отведать традиционные блюда и выпить местного вина или пива.

Что еще посмотреть туристам

Среди других достопримечательностей Леона — базилика Сан-Исидоро, называемая «Сикстинской капеллой романского искусства». Храм построили на месте более древнего римского сооружения.

Также туристам советуют посетить Casa Botines — здание со сказочным фасадом, спроектированное известным архитектором Антонио Гауди. Сегодня здесь работает музей с коллекцией испанского искусства XIX-XX веков.

Реклама

В то же время, Леон привлекает не только отдельными достопримечательностями. Путешественники могут просто гулять по его узким улочкам, рассматривать средневековые каменные стены, заходить в небольшие кафе и тапас-бары.

В теплое время года особенно популярны прогулки вдоль реки Бернесга, а также парки, сады и открытые террасы с видами на город.

Само сочетание исторической атмосферы, местной кухни и меньшего количества туристов по сравнению с самыми популярными городами Испании сделало Леон одним из направлений, которые Lonely Planet советует открыть для себя в 2027 году.

Напомним, опытный турист Лукас Бранкатизано объехал 60 стран и назвал самые дорогие. В список попали популярные среди туристов страны Европы, Америки и Ближнего Востока.

Новости партнеров

Новости партнеров