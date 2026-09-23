В Киеве женщина с метлой "отбила" от полиции мужчину, которого разыскивал ТЦК

Дворник / © Фото из открытых источников

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В Подольском районе Киева произошел конфликт между правоохранителями и женщиной-дворником, которая вступилась за мужчину. Полицейские уже затолкнули его в служебный автомобиль, а тот пытался вырваться.

На опубликованных в Сети кадрах видно и слышно, как женщина требует отпустить задержанного и угрожает полицейским метлой. Она настаивала на своем и несколько раз стукнула рукоятью правоохранителя по спине. Впоследствии женщина двинулась с метлой и на другого, выкрикивая: «Иди ты воюй!».

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Когда полицейский пригрозил забрать метлу, она начала размахивать ею еще активнее. За происходящим наблюдали проезжавшие мимо водители авто. Этот эпизод напоминал мотивы о Гарри Поттере, но здесь метла служила не волшебным средством для полетов, а средством воздействия.

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Участница конфликта также выкрикивала, что уже похоронила одного сына, и рекомендовала полицейским самим идти на фронт.

К инциденту присоединились прохожие. Они спросили у правоохранителей, включена ли бодикамера, отметив, что у мужчины даже не проверили документы. На это полицейский ответил, что задержанный пытался сбежать. В этот момент мужчина действительно вырвался из автомобиля и бросился наутек. Женщина продолжала атаковать полицейских метлой, пока те не сели в автомобиль.

В полиции Киева подтвердили, что инцидент произошел в Подольском районе во время проверки военно-учетных документов.

«Остановили 48-летнего мужчину, который находится в розыске по ТЦК», — сообщили в полиции Киева.

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Пока неизвестно, удалось ли правоохранителям повторно задержать беглеца, а также приходится ли женщина с метлой родственницей мужчины.

На вопрос, грозит ли что-нибудь женщине за ее действия, в полиции ответили, что «ее не трогали».

Дата публикации 20:10, 23.09.26 Количество просмотров 17 В Киеве находившийся в розыске ТЦК мужчина пытался сбежать во время проверки документов: видео конфликта

Напомним, в Одесской области местные жители повредили полицейское авто, чтобы воспрепятствовать задержанию знакомого представителями ТЦК. Перед этим правоохранители и военные выяснили, что мужчина находится в розыске из-за нарушения воинского учета.

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