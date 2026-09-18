Жилье за бесценок и еда за копейки, но есть нюанс: сколько на самом деле стоит жизнь в Азии

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Дананг во Вьетнаме привлекает иностранцев дешевым жильем и продовольствием. Однако история британки Кейси доказывает: реальные расходы там значительно выше, чем рассказывают мифы о копеечной жизни.

Об этом пишет издание NLC.

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Аренда жилья: ожидания и реальные цены

Кэйси переехала из английского Ланкашира вместе с партнером. В Дананге пара снимает квартиру с бассейном недалеко от пляжа за 490 фунтов стерлингов в месяц (около 26 000 гривен). Поскольку они делят плату пополам, доля британки составляет 245 фунтов, это более 13 000 гривен.

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Женщина отмечает, что в этом районе можно найти жилье и за 150 фунтов (около 8 000 гривен), однако финальная цена зависит от района, состояния квартиры и срока аренды. Самые выгодные предложения она советует искать на Facebook Marketplace, где цены ниже, чем на популярных сервисах типа Airbnb.

Обед за один фунт: возможно ли питаться так каждый день

Самая большая разница в ценах ощущается на еде. По словам Кейси, иногда она платит всего один фунт (около 53 гривен) за порцию местного вьетнамского блюда.

В то же время, выбор в пользу еды в западном стиле обходится в среднем в четыре фунта. Ежедневный бюджет на питание стремительно растет, если человек регулярно навещает кафе, покупает привычные европейские продукты или заказывает готовые блюда.

Транспорт, развлечения и удаленная работа

Британка зарабатывает на жизнь созданием контента для социальных сетей, что позволяет ему работать удаленно, а не искать работу на месте. Кроме расходов на жилье и еду она выделяет около 20 фунтов (более 1 000 гривен) в неделю на транспорт, пользуясь местным приложением Grab.

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Еще 20-30 фунтов еженедельно уходит на досуг: регулярный массаж, поездки, игру в бадминтон и пикбол.

Миф о 300 фунтах в месяц

В Сети часто фигурирует сумма в 300 фунтов (около 16 000 гривен) в месяц в качестве достаточного бюджета для жизни экспата во Вьетнаме. Однако пример Кейси опровергает этот стереотип: только половина аренды составляет 245 фунтов, к которым обязательно добавляются расходы на транспорт, ежедневное питание и отдых.

Тем, кто планирует переезд, советуют рассчитывать полный бюджет, учитывая свои потребности, а не ориентироваться исключительно на отдельные дешевые услуги или одну привлекательную цифру.

Напомним, знаменитый фонтан Треви в Риме ежегодно приносит около 1,5 миллиона евро — именно столько туристы бросают в воду монеты, загадывая желания и надеясь когда-нибудь вернуться в итальянскую столицу.

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