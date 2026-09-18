Житло за безцінь і їжа за копійки, але є нюанс: скільки насправді коштує життя в Азії

Відпочинок / © iStock

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Дананг у В’єтнамі приваблює іноземців дешевим житлом та їжею. Однак історія британки Кейсі доводить: реальні витрати там значно вищі, ніж розповідають міфи про копійчане життя.

Про це пише видання NLC.

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Оренда житла: очікування та реальні ціни

Кейсі переїхала з англійського Ланкаширу разом із партнером. У Данангу пара винаймає квартиру з басейном неподалік пляжу за 490 фунтів стерлінгів на місяць (близько 26 000 гривень). Оскільки вони ділять плату навпіл, частка британки становить 245 фунтів, це понад 13 000 гривень.

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Жінка зазначає, що в цьому районі цілком можливо знайти житло і за 150 фунтів (близько 8 000 гривень), проте фінальна ціна залежить від району, стану квартири та терміну оренди. Найвигідніші пропозиції вона радить шукати на Facebook Marketplace, де ціни нижчі, ніж на популярних сервісах на кшталт Airbnb.

Обід за один фунт: чи можливо харчуватися так щодня

Найбільша різниця в цінах відчувається на їжі. За словами Кейсі, іноді вона платить лише один фунт (близько 53 гривень) за порцію місцевої в’єтнамської страви.

Водночас вибір на користь їжі в західному стилі обходиться в середньому у чотири фунти. Щоденний бюджет на харчування стрімко зростає, якщо людина регулярно відвідує кафе, купує звичні європейські продукти або замовляє готові страви.

Транспорт, розваги та віддалена робота

Британка заробляє на життя створенням контенту для соціальних мереж, що дозволяє їй працювати віддалено, а не шукати роботу на місці. Окрім витрат на житло та їжу, вона виділяє близько 20 фунтів (понад 1 000 гривень) на тиждень на транспорт, користуючись місцевим додатком Grab.

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Ще 20–30 фунтів щотижня йде на дозвілля: регулярний масаж, поїздки, гру в бадмінтон та піклбол.

Міф про 300 фунтів на місяць

У Мережі часто фігурує сума в 300 фунтів (близько 16 000 гривень) на місяць як достатній бюджет для життя експата у В’єтнамі. Проте приклад Кейсі спростовує цей стереотип: лише її половина оренди складає 245 фунтів, до яких обов’язково додаються витрати на транспорт, щоденне харчування та відпочинок.

Тим, хто планує переїзд, радять розраховувати повний бюджет, враховуючи власні потреби, а не орієнтуватися виключно на окремі дешеві послуги чи одну привабливу цифру.

Нагадаємо, знаменитий фонтан Треві в Римі щороку приносить близько 1,5 мільйона євро — саме стільки туристи кидають у воду монет, загадуючи бажання та сподіваючись колись повернутися до італійської столиці.

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